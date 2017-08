Kibice Legii odpowiedzieli UEFA w swoim stylu. „Świńska sektorówka” na trybunach, będzie kolejna kara?

W czwartek przed meczem Legii Warszawa z Sheriffem Tyraspol w eliminacjach do Ligi Europy, UEFA poinformowała, że nałożyła na stołeczny klub karę w wysokości 35 tys. euro (około 149 tys. złotych) za oprawę z 2 sierpnia, gdy na stadionie Legii pojawiła się ogromna sektorówka, a jedną z jej części UEFA nie miała zastrzeżeń do merytorycznej części widowiska, a jedynie do kwestii dotyczących bezpieczeństwa kibiców. Jak napisał właściciel Legii Dariusz Mioduski,UEFA nie miała zastrzeżeń do merytorycznej części widowiska, a jedynie do kwestii dotyczących bezpieczeństwa kibiców.

W związku z karą nałożoną przez UEFA, kibice Legii postanowili nie pozostać dłużni związkowi. Na stadionie po raz drugi pojawiła się ogromna sektorówka, którą już wcześniej wykorzystali. Ponownie użyli sektorówki, którą była świnia „wpisana” w logo UEFA, ubrana w strój, na którym widać znak przedstawiający walutę euro. Oprócz tego zwierzę trzymało pojemnik wypełniony czymś, co przypominało monety, a zamiast awersów i rewersów miało herb Legii Warszawa. „W gratisie” kibice dorzucili napis: „A 35 tysięcy euro idzie do.”.. Po prezentacji sektorówki kibice dodatkowo odpalili race.

W 2014 roku kibice Legii także użyli tej sektorówki, wtedy „świńskim transparentem” oprotestowali decyzję UEFA o dyskwalifikacji Legii z Ligi Mistrzów po wygranym dwumeczu z Celtikiem. Za tamtą oprawę Legia musiała zapłacić 80 tys. euro – zarówno za oprawę, jak i za race. Wszystko wskazuje na to, że także za oprawę z 17 sierpnia przyjdzie klubowi zapłacić.