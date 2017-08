Ten wynik to więcej niż zaskoczenie. Legia Warszawa zremisowała z Sheriffem Tyraspol 1:1, a piłkarze mistrza Polski byli żegnani gwizdami. Po meczu jak zwykle pojawiło się mnóstwo memów. My wybraliśmy te najlepsze. Zachęcamy do obejrzenia naszej galerii.