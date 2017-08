„Będą nas teraz j...ć kibice, wszyscy”. Ostre słowa gracza Legii po blamażu w pucharach

Legia Warszawa w fatalnym stylu kończy swoją przygodę z europejskimi pucharami. W rewanżowym meczu IV rundy eliminacji Ligi Europy mistrz Polski bezbramkowo zremisował z Sheriffem Tyraspol. Zespół z Warszawy od 39. minuty grał w osłabieniu po tym, jak Michał Pazdan wyleciał z boiska za dwie żółte kartki. W pierwszym spotkaniu też padł remis, ale 1:1. Bramka graczy z Mołdawii, którą zdobyli przy Łazienkowskiej okazała się być na wagę awansu.

Po rewanżu, spotkanie na gorąco ocenił Artur Jędrzejczyk. Obrońca Legii nie przebierał w słowach i dla oficjalnej strony „Wojskowych” skomentował postawę zespołu.

– Nie da się ochłonąć... Jest w...nie. My tam powinniśmy być. Nie oni. A jest na odwrót. To nie jest wytłumaczenie, że graliśmy w dziesięciu. To była drużyna z Mołdawii. A my w fazie grupowej graliśmy ostatnio co roku. To najbardziej wk…a – stwierdził obrońca. – Musimy się podnieść. Wiem, że będą nas teraz j...ć - kibice, wszyscy... Ale to jest oczywiste. Od nas się wymaga. Sami powinniśmy od siebie wymagać. Powinniśmy przejść tę drużynę. Nie wiem, co powiedzieć... Może jutro będę mądrzejszy. To wk...a. Nie ma wytłumaczenia. Sami dobrze to wiecie… – dodał.

Trener Jacek Magiera już na konferencji prasowej po pierwszym starciu z Sheriffem zapowiadał, że Legia odrobi straty i awansuje. – Czy jedna bramka to dużo? Nie. Odrabiali już większe straty i to lepsi od nas. Możemy wygrać 1:0 lub zremisować 2:2. Wiem, ze drużyna będzie walczyć. Mimo wszystko damy radę. Awansujemy, jestem o tym przekonany – przekonywał szkoleniowiec. Z tych zapowiedzi nic jednak nie zostało, bo Legia żegna się z europejskimi pucharami przynajmniej na rok.