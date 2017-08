Młody fan kontra ochrona Messiego. Piłkarz pokazał, że pamięta o kibicach

Reprezentacja Argentyny przebywa obecnie w Montevideo, stolicy Urugwaju, gdzie rozegra mecz z kadrą tego kraju w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata w Rosji w 2018 roku. Gdy Lionel Messi i jego koledzy z kadry wchodzili do hotelu, młody chłopak próbował dotrzeć do gwiazdy FC Barcelona, jednak został szybko złapany przez ochroniarzy, gdy tylko nadto się zbliżył. Później mężczyźni zaczęli go odciągać od piłkarza.

Wtedy zareagował Messi, który krzyknął do ochroniarzy, by puścili chłopaka i przywołał go do siebie, by mogli zrobić sobie wspólne zdjęcie.Całą sytuację ktoś nagrał i udostępnił w sieci.