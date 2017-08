W ostatni dzień okienka Mbappe przeszedł do PSG! Ogromne pieniądze za 18-latka

Ostatniego dnia okna transferowego to Paris Saint-Germain ponownie rozbiło bank. Paryżanie wcześniej dokonali najdroższego transferu w historii, kupując Neymara z FC Barcelony, a 31 sierpnia ogłosili kolejny, rekordowy transfer. Jeszcze 18-letni (urodził się 20 grudnia) Kylian Mbappe, dotychczas napastnik AS Monaco, zdecydował się na transfer do PSG. Mbappe dołączy do obecnego wicemistrza Francji na zasadzie wypożyczenia, jednak w umowie zawarto klauzulę, zgodnie z którą po rocznym wypożyczeniu PSG zapłaci AS Monaco 180 milionów euro. Mbappe zagra z numerem „12”.

Takie rozwiązanie to obejście zasad Financial Fair Play przez Paryżan, którzy po zakupie Neymara mogliby mieć problemy z UEFA, przekraczając dozwolony limit pieniędzy, jakie mogli wydać na transfery. W związku z tym PSG sięgnęło po takie rozwiązanie, dzięki któremu Mbappe już może grać w paryskim zespole, bez naruszania zasad finansowych. 180 milionów euro za jeszcze nastoletniego gracza to absolutny rekord wszech czasów w piłce nożnej. Jednocześnie kwota transferu Mbappe jest drugą najwyższą, jaką kiedykolwiek klub otrzyma za piłkarza.

Mbappe już jest nazywany wschodzącą gwiazdą światowego futbolu, a w ostatnim sezonie w AS Monaco zagrał łącznie w 44 meczach i strzelił 26 bramek. W barwach zespołu z księstwa 18-latek zdobył mistrzostwo Francji, a także doszedł do półfinału Ligi Mistrzów. 25 marca Mbappe zadebiutował w reprezentacji Francji, w której na razie nie strzelił bramki. Lepiej wyglądają jego zdobycze w grze dla młodzieżowej reprezentacji Trójkolorowych (U-19) gdzie w 11 meczach zdobył 7 bramek. 18-latek został też ogłoszony młodym zawodnikiem roku Ligue 1 (za rok 2017) i uwzględniony w zestawieniu drużyna sezonu w Lidze Mistrzów.

