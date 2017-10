NA ŻYWO: Dania - Polska

90+2 min. KONIEC! Bolesna porażka Polaków z Danią. Nie tak to miało wyglądać, ale przed nami mecz z Kazachstanem. Musi być lepiej! 90 min. Dwie minuty doliczone do regulaminowego czasu. 87 min. Lewandowski! Próbował uderzać głową, ale był pilnowany przez dwóch rywali. 86 min. Delaney schodzi, na boisku melduje się Jensen. 84 min. Ostatnie minuty, ten mecz dla biało-czerwonych mógłby się już skończyć. Mnóstwo przemyśleń przed starciem z Kazachstanem, które już 4 września w Warszawie. 82 min. Zmiana w reprezentacji Danii. Za Jorgensena wchodzi Lerager. 80 min. CO TO BYŁ ZA GOL? 4:0! Eriksen miał mnóstwo miejsca przed szesnastką. Spokojnie złożył się do strzału i pewnym, efektownym uderzeniem pokonał Fabiańskiego. 79 min. No cóż, został niecały kwadrans. Przy takiej grze biało-czerwonych ciężko wierzyć, że coś tu się jeszcze zmieni na korzyść Polaków. 77 min. Żółta kartka dla Mączyńskiego za faul na Eriksenie. 75 min. Zmiana w duńskim zespole. Schodzi Cornelius, wchodzi witany oklaskami Bendtner. 70 min. Makuszewski do Milika i strzał napastnika Napoli! Niestety, nad poprzeczką... 68 min Sisto! Mocny strzał, ale odbił piłkę przed siebie Fabiański. 66 min. Kolejna zmiana w polskiej ekipie i mamy debiut w reprezentacji. Schodzi Linetty, wchodzi Makuszewski. 65 min. A wcześniej mieliśmy zmianę. Za Błaszczykowskiego pojawił się Milik. 64 min. Duńczycy błyskawicznie przerywają akcje Polaków. 59 min. GOOOL! 3:0 dla Danii. Ta akcja była dobrym podsumowaniem fatalnej gry Polaków w tym meczu. Fabiański wybił piłkę przed siebie po wrzutce z prawej strony. Żaden z Polaków nie przejął futbolówki, a Jorgensen błyskawicznie to wykorzystał. Z bliska trafił do bramki i mamy 3:0. 57 min. Gra przeniosła się na środek boiska. Lewandowski nadal odcięty od kolegów i cały czas pilnowany przez rywali. 54 min. Eriksen z dystansu, ale bardzo niecelnie. 53 min. Polacy teraz częściej przy piłce, ale nic z tego nie wynika. Brakuje dokładnego ostatniego podania. 49 min. Krótko rozegrany rzut rożny i żadnego zagrożenia pod bramką gospodarzy... 48 min. Będzie rzut rożny dla Polaków. Może teraz? No to jedziemy! Jeszcze 45 minut. Oby Polacy się obudzili.



https://twitter.com/cwiakala/status/903705713805070337 45+2 min. Koniec pierwszej połowy. To było fatalne 45 minut w wykonaniu biało-czerwonych... 45 min. Sędzia doliczył 2 minuty. 42 min. GOOOL! 2:0! Niestety, stratę w polu karnym zaliczył Glik. Świetnym podaniem na drugą stronę popisał się Eriksen, a idealnie ustawiony Cornelius wpakował piłkę do siatki. 40 min. Faulowany Lewandowski, potrzebna jest pomoc medyczna. Oby mógł grać dalej! 36 min. A Duńczycy przy piłce i chyba obraz gry w tej połowie już się nie zmieni... Trzeba coś zmienić, bo wyraźnie gospodarze mają ten mecz pod kontrolą od pierwszego gwizdka!



https://twitter.com/mzachodny/status/903699346067251200 34 min. Wymuszona zmiana. Jakiegoś urazu nabawił się Piszczek. Na boisku melduje się Cionek. 32 min. Polacy cofają się do obrony, a Duńczycy nie mają zamiaru odpuścić w ofensywie. Trudna końcówka tej połowy przed biało-czerwonymi. 30 min. Znowu groźnie pod bramką Fabiańskiego! Dobre dośrodkowanie z prawej strony, a później niecelnie posłał piłkę głową Cornelius. 28 min. Szansa Polaków, Błaszczykowski zagrywał do środka spod linii końcowej, jednak nikt nie zamknął tej akcji. 26 min. Sisto bardzo odważnie przedzierał się pod pole karne, minął dwóch rywali i mocno uderzył. Zabrakło precyzji. 23 min. Rzut rożny dla Polaków, ale rozegrany bez pomysłu. Potem jeszcze uderzenie Piszczka z dystansu, jednak bardzo niecelne. 20 min. Gospodarze nie zwalniają tempa i świetnie się ustawiają. Kiedy Polacy wychodzą z kontrą, Duńczycy błyskawicznie organizują się w obronie. 16 min. GOOOL! Dania prowadzi! Dośrodkowanie z rzutu rożnego, piłkę dogrywał Eriksen. Polacy zgubili krycie, co świetnie wykorzystał Delaney, który uderzeniem głową pokonał Fabiańskiego. Duńczycy rozpędzają się z każdą minutą coraz bardziej. Polacy muszą się bronić. 12 min. A jednak Lewandowski zaryzykował, ale uderzył zdecydowanie za wysoko. 12 min. Rzut wolny dla Polaków, ale trochę za daleko, by strzelać bezpośrednio na bramkę. 9 min. Duńczycy przy piłce, widać, że chcą dyktować warunki w tym meczu. Ich akcje na razie kończą się jednak przed szesnastką Fabiańskiego albo czytelnymi dośrodkowaniami. 7 min. Eriksen trochę bez pomysłu, zagrał prosto w ręce Fabiańskiego. 4 min. PISZCZEK! Miał idealnie wyłożoną piłkę po błędzie rywala, ale polski obrońca posłał piłkę nad bramką. 3 min. Długie dośrodkowanie Błaszczykowskiego w szesnastkę, ale duński bramkarz złapał piłkę. 1 min. Ależ początek Danii! Delaney lewą nogą mocno uderzył w kierunku bramki, interwencja Fabiańskiego i rzut rożny dla gospodarzy. ZACZYNAMY! 20:35 Za kilka minut pierwszy gwizdek. Obie reprezentacje już w tunelu, za chwilę hymny i gramy! Niestety nie wszystkie informacje, które napływają z Danii są pozytywne.



https://twitter.com/Michal_Kolo/status/903688434807709697 20:20 - Kluczowe mecze przed nami, patrzymy tylko na siebie. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. Wierzę, że rozegramy to spotkanie po naszej myśli - powiedział w rozmowie z Polsat Sport trener Adam Nawałka



Selekcjoner skomentował też wybór bramkarza na mecz z Danią. - Łukasz jest w rytmie meczowym - stwierdził Nawałka. Dodał jednak, że ma zaufanie również do Wojciecha Szczęsnego. 20:00 Zostało 45 minut! Tymczasem podajemy wynik z innego meczu grupy E. Czarnogóra wygrała z Kazachstanem 3:0.



https://twitter.com/LaczyNasPilka/status/903679175780962304 19:45 Składy:



Dania: Kasper Schmeichel - Henrik Dalsgaard, Simon Kjaer, Andreas Bjelland, Jens Stryger Larsen - William Kvist, Thomas Delaney, Christian Eriksen, Andreas Cornelius, Pione Sisto - Nicolai Jorgensen



Polska: Łukasz Fabiański - Łukasz Piszczek, Kamil Glik, Michał Pazdan, Artur Jędrzejczyk - Krzysztof Mączyński, Piotr Zieliński, Karol Linetty - Jakub Błaszczykowski, Kamil Grosicki, Robert Lewandowski 19:33 Znamy skład reprezentacji Polski!



https://twitter.com/KwiatkowskiKuba/status/903667888388759556 19:20 Cisza przed burzą!



https://twitter.com/LaczyNasPilka/status/903666814760181762 18:40 Ważne informacje dla polskich kibiców, którzy wybierają się na dzisiejszy mecz w Kopenhadze. Z ustaleń Sport.pl wynika, że gospodarze nie wpuszczą fanów biało-czerwonych na duńskie sektory. Tym samym Duńczycy nie zmieniają swojej decyzji. Spór o to trwa od kilku dni. 18:00 Dzień dobry! Do meczu jeszcze sporo czasu, ale my powoli zaczynamy naszą relację NA ŻYWO. Na początek nawiązanie do Grzegorza Krychowiaka, dla którego tym razem zabrakło miejsca w kadrze.



https://twitter.com/GrzegKrychowiak/status/903230018402140160

– Duńczycy prezentują naprawdę dobry futbol, suma umiejętności indywidualnych poszczególnych zawodników jest bardzo duża i spodziewamy się trudnego starcia – mówił przed piątkowym meczem Adam Nawałka. Podobnie wypowiadał się Robert Lewandowski. Napastnik Bayernu Monachium przestrzegał, że spotkanie w Kopenhadze może okazać się najcięższym meczem tych eliminacji, a Duńczycy będą faworytami. Biało-czerwoni są jednak w komfortowej sytuacji. Zajmują pierwsze miejsce w grupie i w najlepszym przypadku będą mogli świętować awans na mundial 4 września po meczu z Kazachstanem. Jeśli zaliczą wpadkę, walka o pierwsze miejsce w grupie rozstrzygnie się w październiku. Możliwe scenariusze już wcześniej opisaliśmy na Wprost.pl.

Kiedy trener Nawałka ogłosił powołania na mecze z Danią i Kazachstanem, tematem numer jeden stała się nieobecność w kadrze Grzegorza Krychowiaka. O tym, że dla 27-latka tym razem zabraknie miejsca w reprezentacji jako pierwszy informował „Przegląd Sportowy”. Te doniesienia szybko się potwierdziły i w zasadzie nie były dla nikogo zaskoczeniem. Byłego gracza Sevilli zabrakło na liście powołanych po raz pierwszy za blisko czteroletniej kadencji Nawałki. Po czerwcowym meczu z Rumunią było widać, ze Krychowiak nie daje drużynie tyle, co podczas Euro 2016 we Francji, kiedy był pewniakiem do pierwszej jedenastki. Stało się jasne, że Polak musi jak najszybciej wyrwać się z Paris Saint-Germain, gdzie nie miał szans na grę. Wesoła nowina obiegła świat w środę po południu. Krychowiak trafił na zasadzie wypożyczenia do West Bromwich Albion, a swój transfer zapowiedział wcześniej wymownym tweetem. Bez wątpienia, to nowe otwarcie w jego karierze. – Miałem wiele propozycji z Hiszpanii i Włoch, ale to bardzo ambitny klub, tu jest dobra atmosfera – mówił po podpisaniu kontraktu.

W polskiej kadrze czuć też powiew świeżości, bowiem selekcjoner postanowił dać szansę nowym zawodnikom. Powołanie dostał Jan Bednarek, który niedawno przeszedł z Lecha Poznań do Southampton oraz Maciej Makuszewski z Lechii Gdańsk. Niestety z powodu urazu więzadła zgrupowanie musiał opuścić Sławomir Peszko. W jego miejsce nie powołano jednak innego zawodnika.

