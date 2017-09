Wayne Rooney aresztowany. Prowadził samochód pod wpływem alkoholu

Internetowe wydanie brytyjskiej bulwarówki "Daily Mail" pisze w piątek o zatrzymaniu byłego kapitana reprezentacji Anglii i Manchesteru United za jazdę pod wpływem alkoholu. Obecnie grający dla Evertonu Wayne Rooney miał zostać zatrzymany nieopodal swojej posiadłości w hrabstwie Cheshire. Jego żona Coleen była w tym czasie razem z dziećmi na wakacjach na słonecznej Majorce.

Wcześniej tego samego wieczoru w mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie Wayne'a Rooney'a przed jednym z lokali w Alderley Edge. Przy wejściu do baru Bubble Room piłkarz pozował do selfie z kibicem. Po pierwszych doniesieniach o zatrzymaniu sportowca, fotografia została usunięta.

Rooney to najlepszy w historii strzelec reprezentacji Anglii. Zanim ogłosił przejście na reprezentacyjną emeryturę, w 119 występach zdobył 53 bramki. Napastnik był także najskuteczniejszym strzelcem w historii Manchesteru United, z którym parokrotnie zdobywał mistrzostwo kraju. Po ostatnim rozczarowującym sezonie opuścił United, by powrócić do Evertonu FC, w którym rozpoczynał swoją karierę.