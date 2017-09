To był dramat! Bolesna porażka z Danią. Marzenia o awansie na razie trzeba odłożyć

Przed meczem z Danią Robert Lewandowski nie bez powodu przestrzegał, że to może być najtrudniejsze starcie w tych eliminacjach. Od pierwszego gwizdka w Kopenhadze gospodarze narzucili swój styl gry i łatwo zepchnęli Polaków do defensywy. Już w 1. minucie biało-czerwoni dostali mocny sygnał ostrzegawczy. Thomas Delaney znalazł trochę miejsca przed szesnastką i popisał się mocnym strzałem. Łukasz Fabiański na szczęście nie dał się zaskoczyć i skończyło się na rzucie rożnym. To była jednak tylko zapowiedź tego, co stało się później. W 16. minucie Polacy zgubili krycie przy stałym fragmencie. Christian Eriksen dośrodkował piłkę w szesnastkę, a Delaney głową pokonał Fabiańskiego.

Po stracie gola niewiele się zmieniło w grze podopiecznych Adama Nawałki. Jakby tego było mało, w 34. minucie sztab biało-czerwonych musiał dokonać wymuszonej zmiany. Piszczek zgłosił problemy ze zdrowiem i opuścił boisko. W jego miejsce wszedł Thiago Cionek. Jeszcze przed przerwą Polacy po raz drugi musieli wyciągać piłkę z siatki. Prostą stratę w polu karnym zaliczył Kamil Glik. Świetnym podaniem na drugą stronę popisał się Eriksen, a idealnie ustawiony Andreas Cornelius po koźle trafił do bramki.

Tak źle nie było już dawno

Druga połowa nie była lepsza w wykonaniu polskiego zespołu. Brakowało ruchu bez piłki, dokładności przy kluczowych podaniach, a przede wszystkim pomysłu na złamanie defensywy rywali. W 59. minucie Duńczycy podwyższyli wynik na 3:0. Tę akcję można uznać za podsumowanie fatalnej gry drużyny Nawałki w tym meczu. Fabiański wybił piłkę przed siebie po wrzutce z prawej strony. Żaden z Polaków nie przejął futbolówki, a Nicolai Jorgensen błyskawicznie to wykorzystał. Gospodarze nie przestawali strzelać i bezlitośnie punktowali słabe punkty biało-czerwonych. W 80. minucie Eriksen znalazł się przed szesnastką. Miał sporo miejsca, spokojnie złożył się do strzału i pewnym, efektownym uderzeniem pokonał Fabiańskiego.

Dania wygrała z Polską 4:0 i dała sporo do myślenia przed kolejnymi meczami ekipy Nawałki. O kolejne punkty w eliminacjach do mundialu Polska zagra już 4 września z Kazachstanem w Warszawie.