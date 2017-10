NA ŻYWO: Polska - Kazachstan

90+3 min. KONIEC! Polska pewnie wygrywa z Kazachstanem 3:0, chociaż kontrowersji i zmarnowanych okazji nie brakowało. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do śledzenia naszych kolejnych relacji! 90+1 min. Sędzia doliczył 3 minuty. Jeszcze gramy! 90+1 min. Jeszcze jedna zmiana. Teodorczyk melduje się za Grosickiego. 89 min. A teraz zmiana w polskiej ekipie. Za Mączyńskiego wszedł Bednarek. 88 min. Wcześniej mieliśmy zmianę w zespole gości. Tagybergen wszedł za Beysebekova. 86 min. GOOOOOL! LEWANDOWSKI! Kapitan biało-czerwonych pewnie uderzył z jedenastu metrów i jest 3:0! 85 min. RZUT KARNY DLA POLSKI! W szesnastce faulowany był Lewandowski. 83 min. MILIK! Piłka po uderzeniu głową mija słupek o centymetry... 78 min. Powtórki nie widzieliśmy, ale wygląda na to, że po wcześniejszym strzale Lewandowskiego powinien być gol!



https://twitter.com/MarcinTyc/status/904800577342894085 74 min. GOOOOOL! 2:0! Dośrodkowanie z rzutu rożnego, piłkę dogrywał Zieliński, a bramkę po uderzeniu głową zdobył Glik! 72 min. ALEŻ BĘDĄ KONTROWERSJE! Lewandowski uderzył z rzutu wolnego, bramkarz odbił piłkę, ale wydawało się, że interweniował już za linią bramkową. Gwizdy na trybunach! 70 min. Spotkanie Polska - Kazachstan ogląda z trybun 56 963 widzów! 69 min. W końcu akcja Polaków! Tyle że przekombinowana, bo zakończyła się podaniem... do nikogo. 68 min. Zmiana w ekipie Kazachstanu. Khizhnichenko schodzi, melduje się Schetkin. 66 min. Twitter komentuje to, co dzieje się na boisku.



https://twitter.com/l_grzeg/status/904766032702787587 19:32 Składy:



Polska: Fabiański – Piszczek, Glik, Pazdan, Rybus – Makuszewski, Mączyński, Zieliński, Grosicki – Milik, Lewandowski.



Kazachstan: Loria – Suyumbayev, Logvinenko, Akhmetov, Dmitrenko, Shomko – Darabayev, Beysebekov, Kuat – Khizhnichenko, Murtazayev 19:20 Reprezentanci Polski są już na stadionie.



https://twitter.com/LaczyNasPilka/status/904359556519690242 18:05 Zapominamy o tym, co było 1 września w Kopenhadze i walczymy o kolejne punkty w eliminacjach do mundialu. Mecz Polska - Kazachstan o 20:45, ale my już teraz zaczynamy naszą relację. Miejmy nadzieję, że dzisiaj biało-czerwoni zagrają o wiele lepiej, niż w starciu z Duńczykami.



Ostatnio tak bolało 7 lat temu, kiedy przegrywaliśmy 0:6 z Hiszpanią. Od tamtego czasu wiele się zmieniło, jednak po serii dobrych meczów w wykonaniu biało-czerwonych słaby moment musiał kiedyś nadejść. Spotkanie z Danią okazało się zimnym prysznicem na głowy wszystkich tych, którzy oczami wyobraźni już widzieli biało-czerwonych na mundialu w Rosji. Selekcjoner Adam Nawałka użył nawet określenia „kubeł zimnej wody”.

Polacy przegrali 0:4 i oddali w Kopenhadze tylko jeden celny strzał. To oczywiście fatalne statystyki, ale nie zmieniają one naszej sytuacji w grupie E. Polska nadal jest liderem i ma otwartą drogę do awansu na mistrzostwa świata. Dotkliwa porażka z Duńczykami to głośny alarm, ale jeszcze nie pożar, którego nie da się ugasić. – To był nasz najsłabszy mecz, mam nadzieję, że taki ostatni. Zawsze tak jest, że po burzy jest najlepsze powietrze – mówił po ostatnim gwizdku Nawałka. 4 września na PGE Narodowym biało-czerwoni podejmą Kazachstan, który w tych eliminacjach nie wygrał jeszcze żadnego meczu.

Zawiodła drużyna

Po spotkaniu z Danią przed kamerą pojawił się Kamil Glik. Obrońca, który świetnie radzi sobie w AS Monaco, miał po raz kolejny stanąć na czele polskiej defensywy, a zagrał podobnie, jak reszta zespołu. – Biorę drugą bramkę na swoje konto – stwierdził. Nie można jednak całej winy zrzucać na Glika, bo 1 września źle wyglądała cała drużyna. Podczas Euro 2016 zachwycaliśmy się polską obroną, która z Duńczykami po prostu zawiodła. Łukasz Piszczek musiał wcześniej zejść z boiska z powodu problemów ze zdrowiem, ale Michał Pazdan i Artur Jędrzejczyk zagrali do końca. Niestety, pokazali się podobnie, jak w ostatnich meczach w barwach Legii Warszawa, czyli bardzo słabo.

Nie lepiej było z linią pomocy i ataku. Kiepską grę z ligowych boisk przeniósł do reprezentacji inny z legionistów - Krzysztof Mączyński. Niewidoczny na skrzydle był Jakub Błaszczykowski, zawiedli też młodzi zdolni - Karol Linetty i Piotr Zieliński. Z kolei Kamil Grosicki, który przyzwyczaił nas do szybkich akcji indywidualnych, które napędzają całą drużynę, praktycznie ani razu nie błysnął w Kopenhadze. Robert Lewandowski ustawiony na szpicy nie miał nic do powiedzenia w tym meczu, bo rywale skutecznie odcięli go od kolegów. Zmiennicy, czyli Thiago Cionek, Arkadiusz Milik i Maciej Makuszewski nie zdołali wiele namieszać w tym meczu, choć ten ostatni, który 1 września debiutował w reprezentacji zagrał przyzwoicie. W 66. minucie wszedł za Karola Linettego i trochę rozruszał polską ofensywę. To było jednak za mało na Duńczyków, którzy wtedy mieli już w garści dobry wynik i mogli skupić się na obronie.