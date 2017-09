Lewandowski nominowany do Drużyny Roku na świecie. Kandydatów typowali inni piłkarze

Napastnik reprezentacji polski i Bayernu Monachium Robert Lewandowski stoi przed szansą na zdobycie kolejnego prestiżowego wyróżnienia. Tym razem wskazano go jako jednego z najpoważniejszych kandydatów do Drużyny Roku FIFA i zawodowego związku piłkarzy FIFPro. Lewandowski to jedyny Polak zgłoszony do najlepszej 15 ofensywnych zawodników. W sumie do najlepszej drużyny roku zaproponowano 55 piłkarzy. Co warto podkreślić, na krótkiej liście znalazło się aż 23 piłkarzy grających na co dzień w Hiszpanii: 12 Realu Madryt, 8 z Barcelony i 3 z Atletico Madryt.

Wyróżnienie, po które może sięgnąć Lewandowski, jest tym bardziej wartościowe, że przyznawane jest przez kolegów i rywali z boiska. W tegorocznej ankiecie udział wzięło ponad 25 tysięcy zawodników z wszystkich lig świata. Oceniali grę poszczególnych zawodników od sierpnia 2016 roku do czerwca 2017 roku. Ostateczne wyniki plebiscytu poznamy już 23 października. Ogłoszone zostaną na uroczystej gali w Londynie.

Wszyscy nominowani napastnicy i skrzydłowi:

Gareth Bale (Walia/Real Madryt), Karim Benzema (Francja/Real Madryt), Edinson Cavani (Urugwaj/Paris St-Germain), Paulo Dybala (Argentyna/Juventus), Antoine Griezmann (Francja/Atletico Madryt), Zlatan Ibrahimovic (Szwecja/Manchester United), Harry Kane (Anglia/Tottenham Hotspur), Robert Lewandowski (Polska/Bayern Monachium), Romelu Lukaku (Belgia/Everton; Manchester United), Kylian Mbappe (Francja/Monaco; Paris St-Germain), Lionel Messi (Argentyna/Barcelona), Neymar (Brazylia/Barcelona; Paris St-Germain), Cristiano Ronaldo (Portugalia/Real Madryt), Alexis Sanchez (Chile/Arsenal), Luis Suarez (Urugwaj/Barcelona).