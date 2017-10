Poważna kontuzja Milika. Włoskie media piszą o operacji i kilku miesiącach przerwy w grze

Według włoskiej telewizji RAI napastnik Napoli i reprezentacji Polski doznał poważnej kontuzji zerwania ścięgien w prawym kolanie i nie zagra co najmniej przez kilka najbliższych miesięcy. Podobnego urazu doznał w meczu reprezentacji z Danią, po którym pauzował przez niemal pół roku, a do pełnej sprawności wracał jeszcze podczas letniego sezonu przygotowawczego. Pierwotnie w pomeczowym komunikacie informowano jedynie o nadwyrężeniu kolana i od trzech do czterech tygodni rehabilitacji.

Arkadiusz Milik kontuzji doznał podczas sobotniego meczu ligowego ze SPAL 2013 (Società Polisportiva Ars et Labo). Jego zespół zwyciężył w tej konfrontacji w stosunku 2-3. Bramki dla drużyny Polaka zdobywali Lorenzo Insigne w 14. minucie, Jose Maria Callejon w 71. minucie i Faouzi Ghoulam w 83. minucie meczu. Dla przeciwnika strzelali Pasquale Schiattarella i Federico Viviani w 13. i 78. minucie spotkania. Na boisku pojawił się także drugi z Polaków. Piotr Zieliński grał od początku spotkania i został zmieniony w 70. minucie właśnie przez Milika.