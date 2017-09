Ekstraklasa ustawiona pod Legię? Boniek odpowiedział na oskarżycielskie sugestie posła PO

„16 września br. po raz trzeci w tym sezonie obserwatorzy meczu Górnika Zabrze powszechnie podkreślali krzywdzące Górnika decyzje podejmowane przez sędziującego mecz arbitra. Tak się złożyło, że po raz trzeci takie decyzje podejmował arbiter z Warszawy, co w naturalny sposób budziło spekulacje, że przyczyną mogą być starania, aby doskonale grający w tym sezonie Górnik Zabrze nie uzyskał zbyt dużej przewagi nad Legią Warszawa” – pisał w liście do Zbigniewa Bońka poseł PO Tomasz Głogowski.

Zainteresowany futbolem polityk szczególną uwagę zwrócił na niezastosowanie przez arbitra meczu Górnika ze Śląskiem Wrocław analizy VAR. „Odmówienie przez sędziego skorzystania z możliwości obejrzenia powtórki, szczególnie zdumiało obserwatorów meczu, którzy wskazywali, że może to świadczyć nie o błędzie, ale o celowym działaniu” – pisał.

Zbigniew Boniek za pośrednictwem Twittera odniósł się do domysłów Głogowskiego. „I co tu Posłowi odpowiedzieć żeby się nie obraził? Zacznijmy tak – Forza Górnik, a my pogadamy jak się Pan nauczy zasad funkcjonowania VAR” – pisał prezes PZPN. VAR, czyli video assistant referee, to narzędzie pozwalające sędziom obejrzenie powtórki w wątpliwej sytuacji, kluczowej dla losów meczu. System od tego sezonu wykorzystywany jest także w polskiej Ekstraklasie i może być użyty w czterech przypadkach: w sytuacji związanej z golem, przy rzucie karnym, bezpośredniej czerwonej kartce i przy pomyleniu zawodników przez sędziego.