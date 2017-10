Poważny wypadek samochodowy gwiazdy Premier League. Osłabi klub walczący o mistrzostwo

Zawodnik Manchesteru City i reprezentacji Argentyny Sergio Aguero brał udział w wypadku drogowym w Amsterdamie. Według oświadczenia klubu, w czwartek 28 września wieczorem miał akurat dzień wolny od pracy. Podróżował taksówką, której kierowca w pewnym momencie stracił panowanie nad samochodem i z dużą prędkością uderzył w słup drogowy. U 29-letniego piłkarza podejrzewa się złamanie dwóch żeber, co skutkowałoby przerwą w grze, wynoszącą od sześciu do ośmiu tygodni.

Aguero to podstawowy zawodnik walczącego o mistrzostwo Anglii Manchesteru City. Zespół prowadzony przez trenera Pepa Guardiolę rozpoczął tegoroczne rozgrywki w znakomitym stylu, zdobywając w 6 meczach 16 punktów – tyle samo co lokalny rywal Manchester United i o 3 punkty więcej, niż zeszłoroczny mistrz kraju - Chelsea Londyn. Gracze City od początku sezonu zdołali strzelić już aż 21 bramek. 6 z nich strzelił właśnie Aguero, odnotował też 3 asysty przy bramkach swoich kolegów. Równie dobrze zespół Guardioli radzi sobie w rozgrywkach Ligi Mistrzów, w których wygrał do tej pory oba rozegrane mecze.