Nowy biznes Lewandowskiego. Piłkarz zakłada dom mediowy

Jak donosi „Puls Biznesu”, PR Media planował będzie strategie medialne zarówno dla Roberta Lewandowskiego jak i jego żony – trenerki fitness i zawodniczki karate – Anny Lewandowskiej. Piłkarz Bayernu Monachium objął 49 procent udziałów w RL Media. Reszta należy do Group One.

Celem Roberta Lewandowskiego jest, aby większość jego kampanii było zarządzane z poziomu firm, w których ma udziały. Piłkarz chce także ściągnąć do RL Media topowych polskich sportowców. – Nowe technologie i media to dziś nie tylko ciekawy, ale po prostu jeden z najbardziej dynamicznie rosnących sektorów inwestycyjnych. W przypadku Stor9_ czy RL Media szczególnie cieszy mnie fakt, że możemy w Polsce rozwijać biznes na międzynarodowym poziomie. Jeśli mogę budować komunikacyjną machinę stąd, z Polski, to idealnie – tłumaczy Lewandowski.

– Mam świadomość, że robimy projekt unikatowy w skali regionu. Współpracujemy z Robertem Lewandowskim od jakiegoś czasu i widzimy, jaką silną jest marką i zarazem jak dużo może on zyskać na pełnej profesjonalizacji tej części swojej działalności. Liczę, że jego rekomendacja pomoże nam zachęcić kolejnych sportowców z najwyższej półki do korzystania z usług RL Media. Tym bardziej że dzięki powiązaniu z niemieckim Serviceplanem jesteśmy w stanie realizować kampanie na kilkudziesięciu rynkach na świecie – mówi Marek Żołędziowski prezes Group One.