Kibice Legii nie tylko policzkowali, ale też kopali piłkarzy? Klub zarzuca dyrektorowi kłamstwo

W nocy z niedzieli na poniedziałek 2 października pseudokibice Legii Warszawa czekali na piłkarzy wracających z przegranego w kiepskim stylu meczu z Lechem Poznań. Według opisujących sprawę dziennikarzy, legioniści zostali pobici. W oświadczeniu wydanym przez klub mowa była już tylko o „szarpaninie”. Z wywiadu, którego chorwackiej gazecie „Jutarnji” udzielił dyrektor techniczny Legii Ivan Kepcija wynika jednak, że piłkarze byli nie tylko policzkowani – o czym donosiły media – ale także kopani.

„Po pierwsze, muszę powiedzieć, że nikt nie uciekł, ani Jozak (trener zespołu - red.), ani żadna osoba ze sztabu” - Kepcija rozwiewał plotki krążące w Chorwacji. „Do autokaru weszło kilka osób i od razu nam zakomunikowało, że to nie sprawa do nas, ale piłkarzy. Ci wyszli z pojazdu, zaczęła się rozmowa, przybyło jeszcze kilku fanów. I potem słychać było krzyki, kopnięcia i uderzenia w ciało” – relacjonował.

„Wszyscy są zszokowani, że coś takiego miało miejsce. Oczywiście, to nie jest miła sytuacja, ale nikt nie został zraniony. Kibice mają własny sposób budzenia zespołu. Faktem jest, że wyniki są poniżej oczekiwań, a Legia jest wielkim klubem. Ale ani Jozak, ani żaden magik nie zmieni sytuacji w jedną noc. Takie rzeczy się nie zdarzają” – mówił. Na prośbę tvn24.pl jego słowa skomentowała rzecznik prasowa Legii Izabela Kruk. – Dyrektora Ivana Kepciji nie było na miejscu w momencie zdarzenia z niedzieli na poniedziałek. Chorwackie media podały nieprawdziwe informacje, występujemy o ich sprostowanie – mówiła.

Niejasne oświadczenie Legii

Legia Warszawa poinformowała, że pierwsze ustalania wskazują, iż grupa osób weszła na teren stadionu „zgodnie z przyjętą praktyką po meczach wyjazdowych, co nie dawało ochronie obiektu podstaw do niepokoju”. Po wjeździe autokaru na parking miało dojść do ostrej wymiany zdań i szarpaniny z udziałem zawodników oraz członków sztabu, które łącznie trwały ok. 8 minut. Przedstawiciele mistrzów Polski zapewnili, że fakty związane z incydentem będą analizowane. „Na podstawie wyciągniętych wniosków klub podejmie wszelkie możliwe działania, aby zapewnić zawodnikom i wszystkim pracownikom klubu pełne bezpieczeństwo” – brzmiał komunikat.

