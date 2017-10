Nastoletni piłkarz ma problemy z powodu nietypowego imienia i nazwiska. „Zaczepki zdarzają się regularnie”

Ma dopiero 15 lat, a już piszą o nim największe gazety w Ameryce Południowej. Młody peruwiański piłkarz, choć utalentowany, nie trafił jednak do mediów wyłącznie za sprawą boiskowych dokonań. Gwiazdą został bowiem ze względu na... dość nietypowe imię i nazwisko. Nastolatek nazywa się Osama Vinladen Jimenez Lopez, co budzi natychmiastowe skojarzenia ze słynnym terrorystą, współzałożycielem Al-Kaidy Osamą bin Ladenem. Portal New Zealand Herald podkreśla, że zawodnik urodził się w 2002 roku, a więc już po ataku terrorystycznym na wieże World Trade Center, w wyniku którego zginęło 2996 osób.

– Nie wiem, co mieli na myśli rodzice Osamy. Być może chcieli po prostu pozostać wierni peruwiańskiej tradycji, która zakład nadawanie dzieciom imion słynnych osobistości, aby zapewnić im szczęście w życiu. Pytanie, czy w tym przypadku faktycznie jest się na kim wzorować – mówi trener drużyny, w której trenuje nastolatek. 15-latek podkreśla, że w dzieciństwie miał wiele problemów przez swoje imię i nazwisko. – Zaczepki zdarzają się regularnie, ale teraz podchodzę do tego na luzie. Kiedyś bardzo się tym przejmowałem, ale nauczyłem się już z tym żyć. Przestałem również pytać rodziców, skąd taki pomysł na moje imię. Nigdy nie chcieli mi tego wyjaśnić – powiedział piłkarz.