Włodzimierz Lubański pogratulował Lewandowskiemu. „40 lat czekałem, aż znajdzie się piłkarz, który pobije mój rekord”

Reprezentacja Polski rozgromiła Armenię 6:1 w przedostatnim meczu eliminacji. Bohaterem spotkania był Robert Lewandowski, który ustrzelił hat-tricka. Polak ma już 50 goli w biało-czerwonych barwach, dzięki czemu wyprzedził Włodzimierza Lubańskiego w klasyfikacji najskuteczniejszych piłkarzy w reprezentacji. Radości z tego faktu nie ukrywał na antenie TVN24 były rekordzista.

– Te gole potwierdziły jego klasę. 40 lat czekałem, aż znajdzie się piłkarz, który pobije mój rekord. Gratuluję Robertowi. Swoją grą zdecydowanie na to zasłużył. To była normalna rzecz i nie jest to dla mnie przykry dzień – stwierdził Lubański.

Lewandowski wyprzedził Lubańskiego

Przy wyniku 2:0 podopieczni Nawałki dostali prezent od swoich rywali. Taron Voskanjan zagrał do własnego bramkarza, a ten złapał piłkę, czego w tej sytuacji nie miał prawa zrobić. Polacy mieli rzut wolny… 5 metrów przed bramką przeciwnika. Armeńczycy ustawili się na linii bramkowej, ale polski zespół świetnie rozegrał ten stały fragment. Grosicki wystawił piłkę Lewandowskiemu, a napastnik Bayernu Monachium znalazł trochę wolnego miejsca i podwyższył wynik na 3:0.

Było to 49. trafienie Lewandowskiego w barwach reprezentacji Polski, co oznacza, że kapitan polskiej drużyny wyprzedził Włodzimierza Lubańskiego w ogólnej klasyfikacji strzelców.