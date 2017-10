Pamiętacie słynne „jedziemy do Francji’? Szczęsny i Krychowiak uczcili sukces nowym nagraniem

Z nieba do piekła przenieśli nas reprezentanci Polski w drugiej połowie meczu z Czarnogórą. Podopieczni selekcjonera Adama Nawałki prowadzili 2:0, ale później stracili dwa gole. Ostatecznie Biało-czerwoni wygrali 4:2 i przypieczętowali awans do mundialu.

Ten mecz przejdzie do historii! Dramatyczna końcówka i grad goli. JEDZIEMY NA MUNDIAL!

Niedługo po ostatnim gwizdku na Twitterze Grzegorza Krychowiaka pojawiło się krótkie nagranie, na którym razem z Wojciechem Szczęsnym cieszą się z sukcesu reprezentacji. Filmik jest podobny do tego, który Szczęsny i Krychowiak opublikowali po awansie do Euro 2016. Wtedy głównym motywem nagrania był lot do Francji. Tym razem kadrowicze pokazali, że już nie mogą się doczekać wyprawy do Rosji i udziału w Mistrzostwach Świata w 2018 r. Zobaczcie sami, jak wygląda dzieło, do którego scenariusz napisał sam bramkarz Juventusu Turyn.