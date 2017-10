Lewandowski znowu w elitarnym gronie. Ma szansę na kolejne trofeum

Nazwiska wszystkich 30 piłkarzy, którzy znaleźli na szerokiej liście nominowanych do zdobycia Złotej Piłki za 2017 rok mają być znane w poniedziałek wieczorem. Do tej pory magazyn „France Football” ujawnił, że nominowani są m.in. Robert Lewandowski (Bayern Monachium), Neymar (Paris Saint-Germain) i Luis Suarez (Barcelona).

Nominacja dla Lewandowskiego nie jest zaskoczeniem. 8 października razem z reprezentacją Polski awansował do Mistrzostw Świata w Rosji, dzięki wygranej z Czarnogórą 4:2. W spotkaniu rozgrywanym na PGE Narodowym napastnik Bayernu Monachium strzelił swoją 16 bramkę w eliminacjach do mundialu. Osiągnął taki wynik jako pierwszy zawodnik w historii europejskiej edycji eliminacji. W barwach Bayernu Monachium 29-latek w tym sezonie strzelił do tej pory 12 goli w 11 spotkaniach.

„France Football” przyznaje Złotą Piłkę od 1956 roku. Wybiera najlepszego gracza występującego w Europie. Ostatnim zdobywcą Złotej Piłki jest Portugalczyk Cristiano Ronaldo, który otrzymał to trofeum w 2016 roku.