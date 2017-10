Polska zorganizuje mistrzostwa świata w piłce nożnej do lat 20? Okazją 100-lecie PZPN

Pragnienie zorganizowania mistrzostw świata U-20 prezes PZPN Zbigniew Boniek zdradził podczas trwającej w Kielcach XVII Ogólnopolskiej Konferencji „Bezpieczny stadion”. Przyznał, że przy okazji setnej rocznicy utworzenia Polskiego Związku Piłki Nożnej marzy mu się tej rangi impreza. „Zobaczymy, czy uda nam się powalczyć o organizację tej imprezy” – cytuje Bońka Wirtualna Polska. Swój plan prezes PZPN zamierza jeszcze przedyskutować m.in. z ministrem sportu i turystyki Witoldem Bańką.

Na oficjalnej stronie UEFA pojawiła się też notka, w której wymienione zostały trzy kraje zgłaszające wstępną gotowość do starań o organizacje mistrzostw. Oprócz Polski na krótkiej liście znalazły się także Indie i Peru. Jak mówi Boniek, ostatecznie o tym do kogo trafią mistrzostwa, wiadomo będzie dopiero koło maja lub czerwca 2018 roku. To da nam jeszcze rok, na przygotowanie całego turnieju od strony logistycznej. Polscy działacze wyczekują kolejnych terminów z nadzieją, ponieważ organizowane u nas Euro 2012 i tegoroczne Młodzieżowe Mistrzostwa Europy U-21 okazały się dużymi sukcesami.