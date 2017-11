FIFA ukarała PZPN za zachowanie kibiców w Armenii

Reprezentacja Polski grała z Armenią w Erywaniu 5 października. Biało-czerwoni wygrali 6:1 i był to znaczący krok do awansu do Mistrzostw Świata w Rosji. Pond miesiąc po tym spotkaniu FIFA, wzięła pod lupę zachowanie polskich kibiców, którzy pojawili się na stadionie w Armenii. Komitet Dyscyplinarny podjął decyzję o nałożeniu na PZPN kary w wysokości 20 tysięcy franków szwajcarskich (około 70 tysięcy złotych - red.). W uzasadnieniu podkreślono, że kara jest związana z odpaleniem środków pirotechnicznych, blokowaniem klatek schodowych, wywołaniem zamieszania i wywieszaniem transparentów politycznych.

Polska gra z Urugwajem i Meksykiem

Najbliższe spotkania reprezentacji Polski to pierwsze dwa mecze kontrolne w ramach przygotowań do mundialu w Rosji. 10 listopada Polacy zagrają z Urugwajem na PGE Narodowym w Warszawie. Z kolei w poniedziałek 13 listopada biało-czerwoni zmierzą się z Meksykiem w Gdańsku. Relacje NA ŻYWO będą dostępne na Wprost.pl.