NA ŻYWO: Polska - Urugwaj

19:35 Składy:



Polska: Boruc - Cionek, Glik, Jach - Bereszyński, Góralski, Krychowiak, Rybus - Błaszczykowski, Grosicki, Wilczek



Urugwaj:



https://twitter.com/pzpn_pl/status/929053854016172033 19:29 Reprezentanci Polski są już na PGE Narodowym.

https://twitter.com/LaczyNasPilka/status/929051985915142146 19:00 https://twitter.com/LaczyNasPilka/status/929037938599612416 18:15 To będzie ostatni mecz Artura Boruca w reprezentacji Polski. Wczoraj za lata gry w drużynie narodowej podziękowali mu kibice Legii Warszawa.

https://twitter.com/LaczyNasPilka/status/928863861062676481 18:00 Do meczu jeszcze sporo czasu, ale my zaczynamy już naszą relację z PGE Narodowego. Trybuny na razie puste, ale przed stadionem jest już sporo kibiców w biało-czerwonych barwach.

Reprezentacja Polski po dramatycznym meczu z Czarnogórą (wygrana 4:2 - red.) mogła już świętować awans do Mistrzostw Świata w Rosji. Feta nie trwała jednak długo, bo już dzień po tym spotkaniu Zbigniew Boniek oznajmił: Zaczynamy operację Rosja 2018. – Nie wracamy do niczego. Zostawiamy wszystkie rozterki, domniemania i znaki zapytania. Zdajemy sobie sprawę ze skali trudności – mówił prezes PZPN na wspólnej konferencji prasowej z Adamem Nawałką. Przygotowania do mundialu biało-czerwoni rozpoczną od meczu z Urugwajem w Warszawie.

Nawałka sprawdzi nowych piłkarzy i zmieni ustawienie

Mecze towarzyskie przed Mistrzostwami Świata w Rosji to dla Nawałki okazja, by przetestować nowe ustawienie i sprawdzić piłkarzy, którzy do tej pory nie mieli okazji grać w biało-czerwonych barwach. Na zgrupowanie przed listopadowymi meczami kontrolnymi z Urugwajem i Meksykiem, selekcjoner powołał sześciu zawodników, którzy jeszcze nie dostąpili zaszczytu debiutu w kadrze narodowej. Portal „Łączy nas piłka” wylicza, że dwóch z nich – Tomasz Kędziora i Damian Kądzior – miało już okazję uczestniczyć w zgrupowaniu kadry seniorskiej, ale czterech kolejnych, czyli Przemysław Frankowski, Jarosław Jach, Rafał Kurzawa i Jakub Świerczok to absolutni debiutanci.

Przed piątkowym meczem sporo mówiło się o możliwym wariancie gry trójką obrońców. Nawałka podkreślał, że bardzo dobrze funkcjonującym, podstawowym ustawieniem jego drużyny jest wariant z czwórką defensorów i chce ten model doskonalić. Przyznał jednak, że teraz jest dobra okazja, by spróbować wyjść na boisko w nowym systemie. Jaki ostatecznie wariant wybierze trener? Decyzja miała zapaść w czwartek.

Lewandowski i Pazdan nie zagrają z Urugwajem

Trwają spekulacje na temat wyjściowej jedenastki reprezentacji Polski na mecz z Urugwajem, jednak już wiadomo, że zabraknie dwóch filarów drużyny – Roberta Lewandowskiego i Michała Pazdana. Napastnik Bayernu Monachium ma niedoleczony uraz i jego występ w piątek byłby zbyt ryzykowny. Podobnie sytuacja wygląda z Pazdanem, który nabawił się kontuzji stawu skokowego w ostatnim meczu ligowym w barwach Legii Warszawa. – Robert jest wybitnym zawodnikiem. Nie ma co się czarować, że zastąpimy go jeden do jednego – ocenił Nawałka. Nieoficjalnie wiadomo, że za Lewandowskiego w piątek pojawi się Kamil Wilczek. Z kolei miejsce Pazdana ma zająć Jarosław Jach.