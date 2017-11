Ważne decyzje Nawałki. Wiemy, kto nie zagra z Meksykiem

„Po zapoznaniu się z raportem medycznym, rozmowie z zawodnikami i ze względu na dużą intensywność meczów w klubach, decyzją selekcjonera Adama Nawałki pięciu piłkarzy nie zagra w spotkaniu z Meksykiem, które odbędzie się 13 listopada” – poinformował Polski Związek Piłki Nożnej.

W tym gronie znaleźli się kapitan drużyny Robert Lewandowski, a także Kamil Glik, Kamil Grosicki, Grzegorz Krychowiak oraz Artur Boruc, który we wczorajszym meczu z Urugwajem zagrał po raz ostatni w barwach reprezentacji Polski.

Remis z Urugwajem

10 listopada Polska bezbramkowo zremisowała z Urugwajem na PGE Narodowym. Był to pierwszy mecz towarzyski biało-czerwonych w ramach przygotowań do mundialu. W 44. minucie spotkania cały stadion pożegnał Artura Boruca, który kończy reprezentacyjną karierę. W poniedziałek 13 listopada biało-czerwoni zagrają z Meksykiem w Gdańsku. Relacja NA ŻYWO z tego spotkania we Wprost.pl.