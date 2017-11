Coraz dłuższa lista nieobecnych. Nawałka ma kolejny problem

Rzecznik Polskiego Związku Piłki Nożnej Jakub Kwiatkowski poinformował na Twitterze, że pomimo przeprowadzanych przez całe zgrupowanie zabiegów oraz postępów w leczeniu, sztab medyczny postanowił nie ryzykować odnowienia urazu i skierował Michała Pazdana na dalsze leczenie w klubie. Przypomnijmy, że obrońca Legii Warszawa nie pojawił się na boisku podczas ostatniego spotkania na PGE Narodowym z Urugwajem (0:0).

Już wcześniej selekcjoner Adam Nawałka podjął kluczowe decyzje przed kolejnym meczem towarzyskim. W spotkaniu z Meksykiem nie zagra pięciu reprezentantów Polski, którzy byli obecni na zgrupowaniu. W tym gronie znaleźli się kapitan drużyny Robert Lewandowski, a także Kamil Glik, Kamil Grosicki, Grzegorz Krychowiak oraz Artur Boruc, który we wczorajszym meczu z Urugwajem zagrał po raz ostatni w barwach reprezentacji Polski.

Remis z Urugwajem

10 listopada Polska bezbramkowo zremisowała z Urugwajem na PGE Narodowym. Był to pierwszy mecz towarzyski biało-czerwonych w ramach przygotowań do mundialu. W 44. minucie spotkania cały stadion pożegnał Artura Boruca, który kończy reprezentacyjną karierę. W poniedziałek 13 listopada biało-czerwoni zagrają z Meksykiem w Gdańsku. Relacja NA ŻYWO z tego spotkania we Wprost.pl.