NA ŻYWO: Polska - Meksyk

90+3 min. KONIEC! W swoim ostatnim meczu w tym roku Polska przegrywa z Meksykiem 0:1. 90 min. Trzy minuty doliczone! 86 min. Brak komunikacji w polskim zespole i trochę pogubiliśmy się w końcówce tego meczu. Zostało kilka minut. Damy radę wyciągnąć chociaż na remis? 83 min. Mamy kolejny debiut! Rafał Kurzawa już na boisku. Maciej Rybus kończy swój występ.

https://twitter.com/CANALPLUS_SPORT/status/930185930991915010 80 min. ALEŻ MAMY SZCZĘŚCIE! Peralta pomylił się o centymetry. Meksykanie jeszcze mają rzut rożny. 76 min. Dokonało się! Błaszczykowski zmienił Makuszewskiego.

https://twitter.com/KonradMazur89/status/928680967170154497 75 min. Pogubiliśmy się w polu karnym rywali, a potem Meksyk ruszył z kontrą! Szybko jednak biało-czerwoni zorganizowali się w obronie. 74 min. Govea zastąpił Dos Santosa. 71 min. Stępiński zmienia Świerczoka. 69 min. Ewidentnie faulowany był Świerczok na 17. metrze, ale sędzia uznał, że wszystko odbyło się zgodnie z przepisami... 67 min. Meksykanie mają przewagę, a Polacy zaczynają popełniać proste błędy. Przed momentem Jach nie trafił w piłkę we własnym polu karnym. Zawsze może się zdarzyć, ale w tej strefie boiska, to mogło nas drogo kosztować 63 min. Zmiana też w reprezentacji Meksyku. Za Moreno wchodzi Vela. 62 min. Zmiana w polskiej ekipie.

https://twitter.com/LechiaGdanskSA/status/930180537553244160 59 min. Też tak sądzicie?

https://twitter.com/polazas/status/930179527753584640 58 min. TO BYŁA NAJLEPSZA OKAZJA! Rybus nie miał do kogo dograć, więc zdecydował się na strzał. Zmierzał w stronę bramki i uderzył przy samym słupku. Bramkarz wystawił jednak nogę i odbił piłkę! 56 min. Spokojniejszy fragment meczu, ale to Meksyk jest przy piłce. 54 min. Akcja Meksyku, ale sędzia dopatrzył się spalonego. 50 min. LINETTY! Mocny strzał, piłka jeszcze odbiła się po koźle i wydawało się, że zmierza do siatki. Niestety, zabrakło centymetrów. 48 min. Zablokowany strzał Makuszewskiego z 16 metrów. 46 min. Seria zmian w ekipie Meksyku.

Salcido --> Araujo

Ayala --> Montes

Jimenez --> Peralta 46 min. W polskiej ekipie jedna zmiana. Za Jędrzejczyka pojawił się Wszołek.

https://twitter.com/LaczyNasPilka/status/930176430356549632 Gramy! 21:39 Twitter cały czas żyje meczem.

https://twitter.com/K_Stanowski/status/930172880897404930

https://twitter.com/AdamGodlewski/status/930173068500258816

https://twitter.com/mzachodny/status/930172940745891841 45 min. Przerwa! Przegrywamy od 13. minuty po bramce Jimeneza, ale przed nami jeszcze sporo czasu, by odmienić wynik tego meczu.

https://twitter.com/wilkowicz/status/930172407712804865 44 min. W końcu szybsza akcja Polaków z przodu, ale wszystko zakończyło się słabym strzałem Mączyńskiego. 41 min. I mamy celny strzał, ale zbyt łatwy... Uderzał Świerczok.

https://twitter.com/LaczyNasPilka/status/930170805815795714 40 min. Nie oglądamy żadnych klarownych sytuacji. Polacy mogliby zakończyć pierwszą połowę jakimś zrywem w ofensywie... 37 min. Świerczok złapany na spalonym. 35 min. Osamotniony Makuszewski przy linii bocznej próbował przedzierać się w stronę pola karnego, ale został zatrzymany przez rywali. 32 min. ZIELIŃSKI! Pomocnik Napoli miał wycofaną piłkę przez Makuszewskiego ale uderzył za wysoko.

https://twitter.com/Rudzki77/status/930168722614079489 30 min. Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz obecny na meczu.

https://twitter.com/AdamowiczPawel/status/930168316655820802 28 min. Meksyk miał rzut rożny, ale Polacy nie dopuścili do zagrożenia pod bramką. Goście szybko przystąpili do budowania kolejnej akcji. 27 min. A tak wyglądają dzisiaj trybuny w Gdańsku.

https://twitter.com/StadionEnerga/status/930160695433420800 26 min. Zdenerwowany przy linii bocznej trener Adam Nawałka. To trudny moment dla biało-czerwonych, bo goście grają naprawdę pewnie i mają przewagę. 23 min. Sporo nerwowości w grze Polaków, gracze Meksyku zdecydowanie łatwiej przedostają się na naszą połowę. Pamiętajmy jednak, że gramy w mocno zmienionym składzie. 20 min. Zamieszanie w polu karnym! Rybus świetnie dograł w szesnastkę z rzutu wolnego, potem goście zablokowali dwa strzały Polaków, a akcję zakończył Kędziora, który niecelnie uderzył z dystansu... Szkoda!

https://twitter.com/LaczyNasPilka/status/930165690996322306 16 min. Piłka często trafia do Zielińskiego, który stara się szybko uruchamiać kolegów podaniami. Na razie goście pewnie radzą sobie jednak w defensywie i szybko przerywają akcje biało-czerwonych. 13 min. GOOOL! Pechowe wybicie Cionka i piłka dostała się pod nogi Jimeneza, który mocnym strzałem pod poprzeczkę pokonał Szczęsnego...

https://twitter.com/LaczyNasPilka/status/930163714262732800 10 min. Meksyk nie spieszy się i spokojnie rozgrywa piłkę. Polacy czekają na błąd rywali. 7 min. Ależ to było sprytne! Rzut wolny dla Polski i Rybus próbował zmieścić piłkę przy samym słupku. Zabrakło niewiele... 6 min. I było groźnie pod bramką Szczęsnego! Jimenez uderzał głową, ale nasz bramkarz pewnie interweniował. 3 min. Na razie piłkarze z Meksyku rozgrywają piłkę na własnej połowie. Czekamy na pierwsze ciekawe okazje! ZACZYNAMY! 20:44 Za nami hymny i za moment zaczynamy! 19:42 A tak prezentują się obie jedenastki. Oficjalny skład meczowy.

https://twitter.com/sport_tvppl/status/930142917859082241 19:35 Znamy skład reprezentacji Polski!

https://twitter.com/LaczyNasPilka/status/930141674562621441 18:10 Tak prezentuje się dzisiaj stadion w Gdańsku, przygotowany specjalnie na mecz Polska - Meksyk.

https://twitter.com/LaczyNasPilka/status/930114319513243649

– Wiele materiału będzie do analizy, pod względem taktycznym, również w kontekście debiutantów – mówił po meczu z Urugwajem Adam Nawałka. Zgodnie z zapowiedziami, selekcjoner wykorzystał to spotkanie, by sprawdzić, jak przemeblowana reprezentacja spisze się w starciu z mocnym rywalem. – Bardzo ciekawie, obiecująco wyglądało nasze ustawienie, zwłaszcza, że po raz pierwszy wystąpiliśmy w takim składzie personalnym. To ustawienie, które ma dużo możliwości do bardzo dobrej gry w defensywie – wyjaśniał szkoleniowiec. Jeśli jednak mecz z Urugwajem nazwiemy małą rotacją w składzie, to spotkanie z Meksykiem będzie prawdziwą rewolucją.

Kolejny eksperyment Nawałki

Pewne jest, że w poniedziałek nie zagra sześciu reprezentantów Polski: Robert Lewandowski, Kamil Glik, Kamil Grosicki, Grzegorz Krychowiak oraz Artur Boruc, który w piątkowym meczu z Urugwajem wystąpił po raz ostatni w biało-czerwonych barwach. Ponadto wykluczony jest występ Michała Pazdana. Stoper Legii Warszawa cały czas zmaga się z kontuzją stawu skokowego i mimo zabiegów oraz postępów w leczeniu, nie mógł zagrać z Urugwajem. W niedzielę potwierdzono, że nie zobaczymy go na boisku także w Gdańsku. Jeśli dodamy do tego ciągle niedysponowanych - Arkadiusza Milika i Łukasza Piszczka okazuje się, że na Meksyk trzon polskiej kadry trzeba zbudować od nowa.

Mecz z Urugwajem pokazał, że w nowym ustawieniu polski zespół radzi sobie całkiem nieźle, a pomysły sztabu szkoleniowego okazały się trafione. Dlatego w poniedziałek być może szansę debiutu od pierwszych minut dostaną Tomasz Kędziora oraz Rafał Kurzawa.

„Chicharito” nie zagra w Gdańsku

Selekcjoner reprezentacji Meksyku Juan Carlos Osorio chwalił ekipę biało-czerwonych na przedmeczowej konferencji prasowej. Zauważył dojrzałość zespołu i pochwalił pracę Adama Nawałki. Szkoleniowiec drużyny z Ameryki Północnej wiedział, że na boisku zabraknie Roberta Lewandowskiego, ale przyznał, że zaskoczyły go pozostałe decyzje polskiego sztabu. – My też mamy jednak braki kadrowe, nie będzie mógł zagrać Javier Hernandez, na boisko nie wyjdzie też Giovani dos Santos, który doznał kontuzji mięśniowej i lekarze dla jego bezpieczeństwa podjęli decyzję, żeby dać mu odpocząć – wyjaśniał Osorio.

Reprezentacja Polski z Meksykiem mierzyła się siedem razy. Ostatni mecz miał miejsce w Warszawie przy Łazienkowskiej w 2011 r. Spotkanie zakończyło się remisem 1:1, a dla biało-czerwonych bramkę zdobył Paweł Brożek. Jaki wynik padnie tym razem w Gdańsku? Zapraszamy do śledzenia naszej relacji NA ŻYWO od 20:45.