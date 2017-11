Tym razem eksperyment się nie udał. Meksykowi wystarczyła jedna bramka

Podobnie jak w meczu z Urugwajem, selekcjoner Adam Nawałka na Meksyk wystawił na boisko odmieniony skład. 10 listopada na PGE Narodowym można było jednak mówić o wielu pozytywach gry biało-czerwonych. W Gdańsku nowy eksperyment kompletnie się nie udał.

Już od pierwszych minut widać było, że to goście lepiej radzą sobie z rozgrywaniem piłki i mają większą ochotę do gry w ofensywie. W 13. minucie Wojciech Szczęsny musiał wyciągać piłkę z siatki. Po pechowym wybiciu Thiago Cionka futbolówka dostała się pod nogi Jimeneza, który mocnym strzałem pod poprzeczkę dał prowadzenie swojej ekipie. Dopiero w końcówce pierwszej części spotkania podopieczni Nawałki odważniej ruszyli na bramkę przeciwnika. Niewiele to jednak zmieniło. Brakowało ruchu i zgrania, co można tłumaczyć nowym ustawieniem zespołu.

Po zmianie stron obaj selekcjonerzy przeprowadzili szereg zmian, które jednak nie wpłynęły na obraz gry. Polacy mieli kilka dobrych okazji, ale za każdym razem brakowało precyzji przy strzale albo dokładnego kluczowego podania. Najlepszą okazję w całym spotkaniu stworzył Maciej Rybus, który w 58. minucie nie miał do kogo dograć, więc zdecydował się na strzał. Zmierzał w stronę bramki i uderzył przy samym słupku. Golkiper wystawił nogę i jakimś cudem odbił piłkę.

W końcówce spotkania biało-czerwonym zdarzały się proste błędy, po których Meksykanie wychodzili z kontrą. Raz udało im się przedostać na polską połowę na tyle szybko, że po chwili mieli czterech graczy do wykończenia akcji. Polacy nie dopuścili jednak do straty drugiego gola i ostatecznie Meksyk utrzymał jednobramkowe prowadzenie.