Znamy już wszystkich finalistów przyszłorocznego mundialu. Z kim powalczą Biało-Czerwoni?

Meczem Nowej Zelandii z Peru zakończyły się eliminacje do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w Rosji. Peru to ostatnia drużyna, która zakwalifikowała się do turnieju.

Do Rosji w 2018 roku na największe futbolowe święto pojadą 32 reprezentacje z całego świata. Najliczniej reprezentowana będzie jak zwykle Europa. Oprócz Polski, z naszego kontynentu na mundial pojadą także Francja, Portugalia, Niemcy, Serbia, Anglia, Hiszpania, Belgia, Islandia, Szwajcaria, Chorwacja, Dania i Szwecja. Z Afryki eliminacje pomyślnie przeszły Tunezja, Nigeria, Maroko, Senegal, Egipt i Iran. Z Azji zakwalifikowały się Japonia, Korea Południowa i Arabia Saudyjska. Ameryka Południowa do Rosji wyśle reprezentacje Brazylii, Urugwaju, Argentyny, Kolumbii i Peru. Oprócz gospodarzy w turnieju zobaczymy jeszcze Australię, Meksyk, Kostarykę i Panamę. Najmniejszym uczestnikiem turnieju będzie Islandia, która ma mniej mieszkańców niż Bydgoszcz. Absolutnym debiutantem na tak dużej imprezie będzie Panama, która awansowała kosztem Stanów Zjednoczonych – obok Włochów i Holendrów – wielkich nieobecnych tego turnieju. Spośród trenerów na mundialu najliczniej stawią się Argentyńczycy. Oprócz własnego kraju (Jorge Sampaoli), poprowadzą także reprezentacje Arabii Saudyjskiej, Kolumbii, Egiptu i Peru. Warto pamiętać, że w tym turnieju Polska będzie rozstawiona i jako zespół z pierwszego koszyka, w fazie grupowej uniknie najsilniejszych rywali. Naszymi przeciwnikami w pierwszych trzech meczach na pewno nie będzie nikt z grona: Rosja, Niemcy, Brazylia, Portugalia, Argentyna, Belgia i Francja.