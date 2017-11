Hit transferowy w Ekstraklasie. Do Krakowa trafi mistrz Anglii

Transferowy hit w Lotto Ekstraklasie. Marcin Wasilewski, mistrz Anglii z Leicester City, podpisał kontrakt z Wisłą Kraków. 60-krotny reprezentant Polski związał się z „Białą Gwiazdą” umową do końca bieżącego sezonu, z opcją przedłużenia kontraktu o kolejny rok. - „Wasyl” ma duże doświadczenie z lig zagranicznych, gdzie wiele osiągnął, czy to w Anderlechcie, czy później w Leicester, a poza tym to chłopak z Krakowa, więc myślę, że wiele rzeczy fajnie się spina - skomentował w rozmowie z x-news Maciej Murawski, były piłkarz, ekspert nc+.

Wasilewski w ostatnich sezonach grał coraz mniej, znajdując miejsce co najwyżej na ławce rezerwowych Leicester City. Grający na pozycji prawego obrońcy zawodnik do Anglii wyjechał w 2013 roku. Opuścił wówczas Belgijski Anderlecht Bruksela, do którego trafił z Lecha Poznań w 2007 roku. Choć był zawodnikiem kilku polskich klubów, to w krakowskiej Wiśle jeszcze nie grał. Do tej pory, oprócz Lecha, Wasilewski grał jeszcze dla Hutnika Kraków, Śląska Wrocław, Wisły Płock i Amiki Wronki.