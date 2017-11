Zmarł były selekcjoner reprezentacji Polski. Miał 64 lata

O śmierci Janusza Wójcika jako pierwszy poinformował na Twitterze dziennikarz Jacek Kmiecik. „Zmarł o 11:10, dwa dni po swoich 64 urodzinach, dzień przed imieninami. Nie zdołali go reanimować” – napisał.

Te doniesienia potwierdził portal sportowefakty.wp.pl, który skontaktował się z synem byłego selekcjonera reprezentacji Polski Andrzejem Wójcikiem. – Tata zmarł w skutek rozległego krwiaka w głowie – powiedział dla WP SportoweFakty.

Janusz Wójcik jako piłkarz występował w warszawskich klubach: Agrykoli, Gwardii, Ursusie i Hutniku oraz za granicą: w Rawalpindi w Pakistanie i w kanadyjskim polonijnym Toronto Falcons.

W latach 1989–1992 był trenerem polskiej reprezentacji olimpijskiej, z którą zdobył srebrny medal igrzysk w Barcelonie, a w latach 1997–1999 szkoleniowcem reprezentacji Polski seniorów. Zwolniony został po nieudanych eliminacjach do Mistrzostw Europy w 2000 r. W 2004 r. prowadził drużynę Świtu Nowy Dwór Mazowiecki. Od 2004 r. do 2007 r. był członkiem Wydziału Szkolenia PZPN. W latach 2007–2008 prowadził Znicz Pruszków. W 2008 r. został trenerem Widzewa Łódź, ale zwolniono go po trzech meczach.