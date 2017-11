Najlepsza jedenastka piłkarska XXI wieku? UEFA zaskoczyła co najmniej jedną nominacją

Galeria:

Najlepsza jedenastka XXI wieku UEFA

Najnowsze zestawienie 11 najlepszych piłkarzy Europejskiego Związku Piłki Nożnej UEFA stworzono na podstawie częstotliwości pojawiania się w podobnych rankingach. Pod uwagę wzięto liczbę wyborów do najlepszej jedenastki roku w Europie. Na początek dało nam to Hiszpana Ikera Casillasa w bramce, którego jako gracza Realu Madryt do najlepszej drużyny Starego Kontynentu wybierano aż przez 6 lat.

Linię obrony w tym zestawieniu utworzyli Niemiec Philip Lahm z Bayernu Monachium (5 wyborów do Jedenastki Roku), Hiszpan Carles Puyol z Barcelony (6 razy), Hiszpan Gerard Pique z Barcelony (5 raz) i Hiszpan Sergio Ramos z realu Madryt (6 razy). W pomocy także dominowali reprezentanci Hiszpanii: barceloński duet Andres Iniesta (6 wyborów) i Xavi (5 wyborów) oraz... Anglik Steven Gerrard z Liverpoolu (trzy razy wybierany do jedenastki roku).

To właśnie pojawienie się w rankingu wieloletniego kapitana „The Reds” wzbudziło największe kontrowersje. Oprócz niego, taką samą liczbą „występów” w drużynie roku UEFA mieli jeszcze Zinedine Zidane i Ronaldinho, których trudno uznać za gorszych od Gerrarda. Obaj mieli też większe osiągnięcia ze swoimi klubami na arenie europejskiej, a przynajmniej wygrywali rozgrywki ligowe (za czasów Gerrarda Liverpoolowi się to nie udało).

O wiele łatwiej przyszło UEFA obsadzić atak swojej najlepszej jedenastki. Tam królują grający w Realu Madryt i Manchesterze United Portugalczyk Cristiano Ronaldo (11 wyborów) i związany z Barceloną Argentyńczyk Lionel Messi (8 wyborów). Trzecim z napastników jest Francuz Thierry Henry, który podczas swojej kariery grał dla Arsenalu i FC Barcelony (5 wyborów)