Piłkarz z radości rozebrał się do naga. Zakrył genitalia zdobytym trofeum

W niedzielę 3 grudnia Lillestrom pokonało Sarpsborg 08 3:2 w finale Pucharu Norwegii. To pierwsze takie trofeum dla drużyny Lillestrom od 10 lat, więc sukces trzeba było uczcić w wyjątkowy sposób. Niektórzy całkowicie dali się ponieść emocjom. W centrum uwagi znalazł się Aleksander Melgalvis Andreassen, który na scenie podczas fety rozebrał się do naga, a następnie zakrył genitalia zdobytym trofeum. Niektórzy byli w szoku zachowaniem piłkarza. O sprawie szybko stało się głośno dzięki zdjęciom, które trafiły do sieci.

Andreassen: Nie żałuję

Do zdarzenia odniósł się przedstawiciel norweskiej federacji, który nie ukrywa, że wolałby, gdyby 28-letni obrońca okazał pucharowi „trochę więcej szacunku”. – Wygrana w Pucharze to wielka rzecz i oczywiście powinna być świętowana. Można to robić jednak w inny sposób – ocenił dyrektor ds. komunikacji Yngve Haavik. – Jestem pewien, że to nie było zamierzone zachowanie. Wyszło w niewłaściwy sposób. Myślę, że Andreassen i jego klub zgadzają się z tym – dodał.

Piłkarz przyznał po wszystkim, że jego zachowanie było spontaniczne, bo nie spodziewał się, że Lillestrom zdobędzie trofeum. Przeprosił za swój „wyczyn”, ale podkreślił, że nie żałuje tego, co zrobił.