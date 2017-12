Krwawe zamieszki między chuliganami na słynnych derbach. Nagrania pokazują „sceny jak z wojny”

Spotkania pomiędzy Partizanem Belgrad a Crveną Zvedą to zawsze wydarzenia sportowe o podwyższonym ryzyku. Nie inaczej było 13 grudnia, kiedy rozegrano kolejne derby. Mecz zakończył się wynikiem 1:1, ale sportowa rywalizacja zeszła na drugi plan przez zamieszki, które miały miejsce na trybunach. Chuligani bili się i rzucali racami. Awantura była na tyle poważna, że na stadion musiała wjechać karetka, by zabrać jednego z poszkodowanych do szpitala.

Kibolom Crveny udało się dostać na sektor gospodarzy, ponieważ mieli ważne bilety. W sieci publikowanych jest wiele materiałów, na których widać skalę zamieszek oraz uczestników bójki, którzy zakrwawieni w asyście policji opuszczali stadion.

Bramkę dla Partizana zdobył w 61. minucie z rzutu karnego Seydouba Soumah. Goście w końcówce zdołali doprowadzić do wyrównania. Remis swojemu zespołowi uratował Richmond Boakye.