Virgil van Dijk najdroższym obrońcą w historii! Liverpool potwierdził transfer

Już wiadomo, że oficjalnie Virgil van Dijk przeniesie się na Anfield 1 stycznia 2018 roku. Wówczas otwarte zostanie zimowe okienko transferowe. Stanie się on najdroższym obrońcą w historii futbolu. Doniesienia o tym, że były już kapitan Southampton przeniesie się do Liverpoolu pojawiały się już w lipcu, jednak kluby nie doszły jeszcze wtedy do porozumienia.

"To dumny dzień dla mnie i mojej rodziny. Dołączę do jednego z największych klubów na świecie! Nie mogę się doczekać, aż założę słynną czerwoną koszulkę i zrobię wszystko, żeby spróbować pomóc temu klubowi w osiągnięciu czegoś specjalnego w przyszłych latach. Chciałbym także podziękować Les Reed, zarządowi, menadżerom, graczom, fanom i wszystkim w Southampton. Dziękuje za wszystko, za wszystkie wiadomości. Nie mogę się doczekać, aż poznam swoją nową drużynę i zacznę grę" – napisał na swoim Instagramie Virgil van Dijk.