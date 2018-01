Były gwiazdor Arsenalu zagra w ataku Legii. Pamiętamy go z koszmarnej kontuzji

W środę i czwartek 3 i 4 stycznia Eduardo da Silva pomyślnie przeszedł testy medyczne i podpisał roczny kontrakt z Legią. – Bardzo się cieszę, że zawodnik tej klasy dołączył do Legii. Eduardo ma ogromne doświadczenie, wniesie do zespołu dużą jakość. Wiele lat występował na najwyższym poziomie, jego umiejętności przydadzą się w walce o najwyższe cele – powiedział trener Legii Warszawa Romeo Jozak.

– Legia to wielki klub z tradycjami, szanowany w całej Europie. Wiem, że liczą się tutaj tylko zwycięstwa. Grałem w świetnych zespołach i wiem, z jaką presją będę się mierzył. Liczę, że moje doświadczenie pomoże zespołowi w zdobyciu trofeów i będę wsparciem dla młodym piłkarzy – powiedział nowy zawodnik mistrza Polski.

Eduardo da Silva weźmie udział w pierwszym zimowym zgrupowaniu zespołu na Florydzie. To doświadczony zawodnik, który około dekadę temu stanowił o sile ataku Arsenalu Londyn. Jego karierę gwałtownie przerwała koszmarna kontuzja odniesiona w meczu z Birmingham, która była jednym z najważniejszych wydarzeń sezonu 2007/2008 w Premier League i według piłkarskich ekspertów zadecydowała o załamaniu morale graczy Arsenalu i ostatecznym zdobyciu tytułu przez Manchester United.

Chorwacka ofensywa Legii

Drugim zawodnikiem pozyskanym w zimowym oknie transferowym przez Legię był Domagoj Antolić, reprezentant Chorwacji i kapitan Dinama Zagrzeb. Gracz podpisał trzyletni kontrakt z Legią Warszawa. – Dobrze znam trenera Jozaka, który był dyrektorem sportowym Dinama. To profesjonalista. Słyszałem, że Legia to klub zawsze walczący o najwyższe cele. Jestem na to przygotowany – powiedział nowy legionista. Występujący na pozycji środkowego pomocnika 27-letni Antolić w środę pozytywnie przeszedł testy medyczne. W zespole mistrza Polski będzie występował z numerem 7.

– Domagoj Antolić jest niezwykle doświadczonym i odpowiedzialnym zawodnikiem, który będzie ważnym wzmocnieniem naszej linii pomocy. Ma w sobie ogromną boiskową inteligencję, bez względu na poziom presji i stopień rywalizacji. Przez długi czas pełnił funkcję kapitana zespołu regularnie występującego w europejskich pucharach i pokazał, że posiada wszystkie cechy piłkarza, jakich w Legii potrzebujemy – powiedział trener Romeo Jozak.

– Domagoj Antolić będzie ważnym wzmocnieniem Legii i jako wszechstronny pomocnik, pomoże nam w osiągnięciu sportowych sukcesów. Domagoj posiada duże doświadczenie, które bardzo nam się przyda, w kontekście naszych wyzwań związanych z rywalizacją w europejskich pucharach. Jestem pewien, że jego charakter lidera będzie dla nas niezwykle ważny. Wierzę, że szybko zdobędzie serca naszych kibiców i poświęci Legii najlepsze lata swojej piłkarskiej kariery – dodał dyrektor techniczny klubu Ivan Kepcija.

