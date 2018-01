Jeden z najbardziej widowiskowych piłkarzy świata kończy karierę. Zobacz zagrania, z których słynął Ronaldinho

Dziś prawdziwych magików już nie ma. Mamy co prawda Ronaldo, Messiego i Neymara, ale dryblerów w stylu Ronaldinho z trudem szukać na europejskich boiskach. Nie chodzi nawet o sam styl, bo ten jest niepodrabialny, ale o sposób, w jaki w dzisiejszych czasach gra się w piłkę. W nowoczesnym futbolu trenerzy stawiają na szybką wymianę podań i zniechęcają swoich zawodników do dryblingów czy „bezproduktywnych” sztuczek technicznych. Sportowa emerytura Ronaldinho jest więc zamknięciem pewnej epoki boiskowych popisów wynikających z samej radości gry.

Urodzony w Brazylii Ronaldinho Gaúcho, a właściwie Ronaldo de Assis Moreira na miano legendy futbolu zasłużył sobie nie tylko dzięki przepięknym sztuczkom i autorskim zwodom. W trakcie swojej kariery zdobywał zarówno mistrzostwo świata z reprezentacją, jak i Puchar Ligi Mistrzów z FC Barceloną. Dwukrotnie wybierany Piłkarzem Roku FIFA, zdobywał też Złotą Piłkę w 2005 roku. Dwukrotnie triumfował jako mistrz Hiszpanii, dwukrotnie także był wybierany najlepszym zawodnikiem tej ligi.

O rezygnacji z zawodowej gry w piłkę poinformował brat i zarazem przedstawiciel Ronaldinho. – On nie chce już grać profesjonalnie, o tym właśnie rozmawialiśmy w ostatnich dniach... Postanowił to ostatecznie, więc potwierdzamy tę wiadomość. Po mundialu w Rosji na pewno zrobimy jakieś pożegnanie, prawdopodobnie w sierpniu. To będzie coś wielkiego i bardzo fajnego – mówił.