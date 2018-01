Ronaldo zalany krwią musiał zejść z boiska. Uwagę przykuł jeden szczegół

Cristiano Ronaldo w meczu z Deportivo La Coruna zdobył dwie bramki, ale spotkanie na Santiago Bernabeu zakończyło się dla niego pechowo. Portugalczyk przypadkowo zderzył się z rywalem i musiał opuścić boisko. Oprócz urazu gwiazdora „Królewskich” komentowane jest również to, co zrobił przy schodzeniu do szatni.

Galeria:

Cristiano Ronaldo zalany krwią w meczu z Deportivo La Coruna Real Madryt wygrał z Deportivo La Coruna 7:1, ale kibice, którzy oglądali to spotkanie, oprócz efektownego wyniku zapamiętają sytuację z drugiej połowy. Po swoim drugim golu, Cristiano Ronaldo został przypadkowo kopnięty przez obrońcę drużyny gości Fabiana Schara. Portugalczyk padł na murawę, a na jego twarzy pojawiła się krew. Długo udzielano mu pomocy, ale kiedy gwiazdor „Królewskich” podniósł się z murawy, zaczął… przeglądać się w swoim smartfonie. Z pewnością chciał ocenić, jak groźne są obrażenia. Przez uraz Ronaldo, Real musiał kończyć mecz w osłabieniu. Trener Zinedine Zidane wcześniej wykorzystał już bowiem trzy zmiany. Mimo to, „Królewscy” bez problemu utrzymali pewne prowadzenie do ostatniego gwizdka. Real Madryt – Deportivo La Coruna 7:1 (Nacho 32 i 88, Bale 42 i 58, Modrić 68, Ronaldo 78 i 84 – Adrian 23)