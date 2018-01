Mistrzostwach Świata w Rosji. To już pewne, FIFA przeprowadzi rewolucję technologiczną i szuka sponsorów

O wykorzystaniu systemu VAR (Video Assistant Referee) na mundialu ludzie piłki mówili już od dłuższego czasu. Technologia testowana jest przez kilka lig europejskich, między innymi polską Lotto Ekstraklasę. Jeśli nawet nie zawsze przyjmowany jest entuzjastycznie, to przynajmniej ciepło. Nawet możliwość oglądania powtórek wideo nie daje bowiem 100 proc. pewności, że sędzia podejmie właściwą decyzję. Jeśli jednak pomaga wyeliminować najbardziej rażące błędy i wychwycić niezauważalne zwykle incydenty, to czyni grę bardziej sprawiedliwą.

VAR okazją dla sponsorów

Takiego zdania jest dyrektor FIFA do spraw reklam Philippe le Floc’h, który potwierdził obecność VAR na Mistrzostwach Świata w Rosji 2018. Jak informował dziennikarzy podczas konferencji prasowej, obecnie na ten temat FIFA rozmawia z telewizjami i sponsorami. – To wspaniale wprowadzać nową technologię do piłki nożnej, przez co gra będzie bardziej sprawiedliwa – przekonywał.

Z linii bramkowej na całe boisko

VAR to prawdziwa rewolucja w piłce nożnej. Do tej pory sędziowie mogli posiłkować się jedynie technologią „goal-line”, która miała wyeliminować najbardziej rażące pomyłki dotyczące kwestii przekroczenia przez piłkę linii bramkowej. Jeśli futbolówka całym obwodem znalazła się w bramce, system automatycznie informował o zdobyciu gola.

Cztery razy VAR

Jak dokładnie będzie funkcjonował VAR podczas mundialu? Powtórki wideo mają pomagać w czterech kategoriach sytuacji, gdy sędzia nie będzie miał pewności co do swojej decyzji. VAR zostanie uruchomiony w przypadku wątpliwego gola, rzutu karnego, czerwonej kartki lub ukarania niewłaściwego zawodnika..