Liga Narodów: Polacy zagrają z potęgami! Czekają nas wielkie mecze

Liga Narodów UEFA to nowy format rozgrywek międzynarodowych, które odbywają się w ramach meczów towarzyskich reprezentacji. Pierwszy sezon odbędzie się w 2018 roku, po mistrzostwach świata w Rosji. W środę 24 stycznia w Lozannie, odbyło się historyczne losowanie Ligi Narodów UEFA. Reprezentacja Polski zmierzy się z Portugalią i Włochami.

Wcześniej drużyny zostały podzielone na cztery dywizje – A (12 drużyn), B (12 drużyn), C (15 drużyn) i D (16 drużyn) w kolejności rankingu. W każdej z dywizji mecze będą toczyć się w czterech grupach (trzy- lub czterodrużynowych), a zwycięzcy grup w dywizji A zakwalifikują się do Final Four, którego zwycięzca zostanie triumfator całej Ligi Narodów.

Zwycięzcy grup w dywizjach B, C i D awansują do wyższej dywizji, a najsłabsze zespoły grup w dywizjach A, B i C spadną do niższej. Cztery drużyny (po jednym z każdej dywizji) mają zagwarantowany udział w finałach mistrzostw Europy 2020 – baraże odbędą się w marcu 2020 roku (po cztery zespoły z każdej dywizji).

Mecze grupowe Ligi Narodów odbywać się będą jesienią 2018 roku. Po dwa spotkania zostaną rozegrane we wrześniu, październiku i listopadzie, a Final Four (półfinały i finał) – w czerwcu 2019 roku na terenie jednego z finalistów.

Dywizja A:

Grupa 1: Niemcy, Francja, Holandia.

Grupa 2: Belgia, Szwajcaria, Islandia.

Grupa 3: Portugalia, Włochy, Polska.

Grupa 4: Hiszpania, Anglia, Chorwacja.

Dywizja B:

Grupa 1: Słowacja, Ukraina, Czechy.

Grupa 2: Rosja, Szwecja, Turcja.

Grupa 3: Austria, Bośnia i Hercegowina, Irlandia Płn.

Grupa 4: Walia, Irlandia, Dania.

Dywizja C:

Grupa 1: Szkocja, Albania, Izrael.

Grupa 2: Węgry, Grecja, Finlandia, Estonia.

Grupa 3: Słowenia, Norwegia, Bułgaria, Cypr.

Grupa 4: Rumunia, Serbia, Czarnogóra, Litwa.

Dywizja D:

Grupa 1: Gruzja, Łotwa, Kazachstan, Andora.

Grupa 2: Białoruś, Luksemburg, Mołdawia, San Marino.

Grupa 3: Azerbejdżan, Wyspy Owcze, Malta, Kosowo.

Grupa 4: Macedonia, Armenia, Liechtenstein, Gibraltar.