Niepokojące doniesienia na temat reprezentanta Polski. Pauzuje już ponad 2 miesiące

Jakub Błaszczykowski ostatnio pojawił się na boisku 13 listopada 2017 r., w meczu reprezentacji Polski z Meksykiem w Gdańsku. Od tamtej pory zawodnik zmaga się z kontuzją pleców. 32-latek stracił końcówkę rundy jesiennej Bundesligi i wygląda na to, że data jego powrotu do gry cały czas stoi pod znakiem zapytania. Doświadczony pomocnik miał wrócić na boisko po nowym roku, ale podczas treningów znowu zaczął odczuwać ból w plecach. Przez to wykluczone są treningi z pełnym obciążeniem.

Wolfsburg poszuka zastępcy?

Trener VfL Wolfsburg Martin Schmidt w piątek 26 stycznia poinformował, że więcej szczegółów na temat stanu zdrowia Błaszczykowskiego, będzie mógł przekazać po weekendzie. Lekarze muszą bowiem jeszcze raz przeanalizować sytuację Polaka.

Według „Przeglądu Sportowego”, jeśli nadal nie będzie wiadomo, kiedy Błaszczykowski znowu będzie gotowy do gry, w zamykającym się 31 stycznia zimowym oknie transferowym w Bundeslidze, Wolfsburg sprowadzi na pozycję Polaka nowego zawodnika. Potwierdził to sam szkoleniowiec niemieckiego klubu. – Niewykluczone, że dokonamy wzmocnienia na skrzydłach – zapowiedział 50-letni Szwajcar.

W marcu mecze reprezentacji

Przedłużające się leczenie Błaszczykowskiego, to również ból głowy dla selekcjonera reprezentacji Polski Adama Nawałki. Przypomnijmy, że Biało-Czerwoni już w marcu zagrają dwa mecze towarzyskie w ramach przygotowań do Mistrzostw Świata w Rosji. Polska zmierzy się z Nigerią i Koreą Południową.