Polak wrócił do treningów po ciężkiej kontuzji

Arkadiusz Milik wrócił do treningów z drużyną Napoli. Reprezentant Polski we wrześniu ubiegłego roku przeszedł operację więzadeł krzyżowych. – Cieszę się, że znowu mogę robić to, co kocham – napisał napastnik w mediach społecznościowych.

Arkadiusz Milik zerwał więzadła w lewym kolanie we wrześniu 2017 r., zaledwie pół roku po wyleczeniu podobnej kontuzji prawego kolana, odniesionej w meczu z reprezentacją Danii. Zawodnik przeszedł operację w rzymskiej klinice Villa Stuart. Po zabiegu konieczna była długa rehabilitacja. W styczniu napastnik reprezentacji Polski dostał pozwolenie od lekarzy na powrót do treningów. W środę 31 stycznia Milik dołączył do kolegów z zespołu Napoli i odbył pierwszy trening. Tego samego dnia po południu uczestniczył w przygotowanych dla niego zajęciach indywidualnych. 23-latek swój powrót do treningów ogłosił w mediach społecznościowych. – Jestem naprawdę szczęśliwy, że znów mogę robić to co najbardziej kocham – napisał.