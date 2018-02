Arsene Wenger: Transfer Aubameyanga był skomplikowany

Zanim Pierre-Emerick Aubameyang otrzymał zielone światło na transfer do Arsenalu za około 65 milionów euro, klub Zagłębia Ruhry doszedł do porozumienia z Chelsea ws. wypożyczenia Michy'ego Batshuayia. Belg będzie grał na Signal Iduna Park do końca sezonów. Trójstronna transakcja wiązała się z zakupem przez "The Blues" Oliviera Giroud.

– Transakcja była skomplikowana, bo Dortmund potrzebował następcy. Najpierw trzeba było dojść do porozumienia z BVB, a później oczekiwanie na nowego piłkarza u nich – przyznał Arsene Wenger. – To dość zręczna transakcja. Giroud poszedł do Chelsea, a Basthuayi do Dortmundu. Wszystko rozgrywało się do ostatniej chwili okienka – tłumaczył.

Trener pytany był także o atak Arsenalu – czy Aubameyang, Mchitarjan, Oezil i Lacazette mogą występować razem. – Zawsze istnieje taka możliwość, dlaczego nie? Nie wiem tego jeszcze. Możemy zagrać dwójką napastników, w tej lidze trzeba mieć dwóch topowych zawodników, bo mogą zdarzyć się kontuzje – odpowiedział szkoleniowiec.