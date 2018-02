Zidane zachwycony po meczu z PSG. Co powiedział po ostatnim gwizdku?

– To wspaniała noc. Możemy być zadowoleni z gry. Graliśmy bardzo dobrze od początku do końca – mówił na konferencji prasowej po meczu z PSG Zinedine Zidane. Szkoleniowiec „Królewskich” chwalił swoich zawodników, ale mecz na Santiago Bernabeu nie zaczął się pomyślnie dla Realu. To gracze z PSG objęli prowadzenie w 33. minucie po trafieniu Adriena Rabiota. – Kluczowi byli nasi kibice, którzy dopingowali nas od pierwszej do ostatniej minuty, nawet w momencie, gdy straciliśmy gola – przyznał Zidane.

Zidane: Czekamy na wielki mecz w Paryżu

Trener „Królewskich” na konferencji nawiązał też do sukcesów klubu z Madrytu. – Mamy na koncie 12 pucharów Ligi Mistrzów. To ważne osiągnięcie i chcemy pokazać, że ten klub jest tego wart – wskazał. – Już czekamy na świetny mecz, który rozegramy w Paryżu - zapowiedział.

Zidane nie chciał wypowiadać się o pracy sędziów. – Świetnie poradziliśmy sobie z bardzo dobrym przeciwnikiem, który w każdej chwili może wpędzić cię w kłopoty na boisku. Dobrze radziliśmy sobie, zarówno z piłką, jak i bez niej. Broniliśmy się dobrze, z agresją, w dobrym rytmie –uciął.

Czytaj także:

Real Madryt ze sporą zaliczką przed rewanżem z PSG. Popis Ronaldo