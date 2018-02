Polska gwiazda porno złożyła nietypową ofertę. Chce pomóc włoskiemu klubowi

Serie A: Arkadiusz Milik wraca do treningów z Napoli

Arkadiusz Milik wrócił do treningów z drużyną Napoli. Reprezentant Polski we wrześniu ubiegłego roku przeszedł operację więzadeł krzyżowych. – Cieszę się, że znowu mogę robić to, co kocham – napisał napastnik w mediach społecznościowych.