Lewandowski zmienia menedżera. Jest szansa na wielki transfer

Mateusz Borek poinformował na Twitterze, że po 10 latach współpracy, Robert Lewandowski zmienia swojego menedżera. – Z Czarkiem Kucharskim zrobili dużo fajnych rzeczy razem, ale współpraca właśnie dobiegła końca. Teraz czas na światowy TOP – napisał dziennikarz.

To duży zwrot w karierze kapitana reprezentacji Polski. Kucharski nie tylko negocjował jego transfery, ale również dbał o wizerunek popularnego „Lewego”. Borek sugeruje, że teraz Lewandowski może związać się z którymś z najlepszych agentów na świecie. Padają nazwiska Mino Raioli, Jorge Mendesa i Piniego Zahaviego.

Wspomniani trzej menedżerowie dbają o interesy czołowych piłkarzy na świecie. Raiola jest agentem m.in. Paula Pogby, Mario Balotelliego czy Zlatana Ibrahimovica. Mendes opiekuje się Cristiano Ronaldo, Jamesem Rodriguezem oraz trenerem Jose Mourinho. Z kolei Zahavi odegrał kluczową rolę przy transferze Neymara z FC Barcelony do PSG.

Dziennikarz Piotr Koźmiński, który pracuje dla UEFA sugeruje, że faworytem do objęcia interesów Lewandowskiego jest Zahavi. Miałby on przeprowadzić transfer Lewandowskiego do Realu Madryt. O ewentualnej grze Polaka dla hiszpańskiego giganta mówi się od dawna. Przejście do Madrytu nie tylko wzmocniłoby wizerunkową pozycję „Lewego”, ale również umożliwiłoby sięganie po kolejne piłkarskie trofea.

