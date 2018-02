Real Madryt oferuje 150 mln za Lewandowskiego. Trener Polaka ocenił szanse na transfer

Wczoraj pisaliśmy o tym, że Robert Lewandowski zakończył współpracę z Cezarym Kucharskim, który był jego agentem przez ostatnie 10 lat. Wśród grona faworytów do przejęcia opieki na finansami i transferami kapitana reprezentacji Polski wymieniano trzech menedżerów: Jorge Mendesa, Mino Raiolę oraz Piniego Zahavi. I to właśnie ostatni z wymienionych został agentem Polaka. Media spekulują, że Zahavi może pomóc Lewandowskiemu w transferze do Realu Madryt. Słynny agent ma już doświadczenie w przeprowadzaniu skomplikowanych operacji między klubami. Miał swój wymierny wkład w przejście Neymara z FC Barcelony do Paris Saint Germain.

150 mln euro na stole

Jak informuje sport.pl, Zahavi skontaktował się już z przedstawicielami Realu Madryt, którzy wyrazili zainteresowanie pozyskaniem Lewandowskiego. Aktualni mistrzowie Hiszpanii zapowiedzieli, że są w stanie zapłacić za niego 150 mln euro. Polak ma jednak ważny kontrakt z Bayernem Monachium, wiec to w gestii mistrza Niemiec leży to, czy „Lewy” zmieni klub. O taką możliwość zapytano trenera Bawarczyków, Juppa Heynckesa. – Piłkarze mogą dowolnie zmieniać agentów, to nie jest zakazane i nie oznacza niczego. Bayern utrzyma wszystkich kluczowych piłkarzy. Nie sądzę, żeby istniała szansa na odejście Lewandowskiego z klubu – powiedział szkoleniowiec Bayernu.

Lewandowski w formie

Wypowiedź trenera świadczy o tym, że Bayern nie chce pozbyć się swojego czołowego zawodnika, który zalicza kolejny świetny sezon w barwach monachijskiego klubu. Lewandowski wystąpił w 33 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Zdobył w nich 29 bramek i zaliczył cztery asysty.