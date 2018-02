Tomasz Hajto chwali decyzję Lewandowskiego. „U Roberta fajne jest to, że...”

Tomasz Hajto przyznał, że rozumie decyzję Roberta Lewandowskiego. – Ile razy można być mistrzem Niemiec, zdobyć Puchar Niemiec, być królem strzelców. Na koniec chciałbyś może doświadczyć nowego miejsca, jakim jest chociażby Real Madryt – stwierdził.

Transfer, o którym wspomniał Hajto ma ułatwić Pini Zahavi, nowy agent Lewandowskiego. Pochodzący z Izraela Zahavi to jeden z najpopularniejszych menedżerów na świecie. Obecnie reprezentuje m.in. Carlosa Teveza i Javiera Mascherano. Miał również swój udział w transferze Neymara z FC Barcelony do PSG.

Hajto: Tu nie chodzi tylko o pieniądze

– U Roberta fajne jest to, że on cały czas chce się rozwijać. Nie zadowala się tym co ma, zarówno jeśli chodzi o zarobki, jak i sukcesy oraz bramki. Ma taki naturalny bodziec motywacyjny, który pcha go do przodu – ocenił Hajto.

Były reprezentant Polski stwierdził, że w tej sytuacji nie chodzi tylko o pieniądze. – Chodzi o to, aby o Robercie znowu było głośno na świecie. On tego potrzebuje, dla niego jest to motywacja. Przyjście Roberta do Madrytu i pokazanie się na murawie przy pełnych trybunach byłoby pięknym momentem. To są duże wyzwania dla piłkarza, a zmiany robią dobrze – przekonywał Hajto.

Czytaj także:

Lewandowski strollowany przez kibiców. Niespodziewanie stał się bohaterem wielu przeróbek