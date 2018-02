Usain Bolt spełni swoje marzenie. Zostanie piłkarzem

Międzynarodowy mecz towarzyski odbędzie się na Old Trafford w niedzielę 10 czerwca, zaledwie cztery dni przed rozpoczęciem Mistrzostw Świata w Rosji. Spotkanie organizowane jest przez Robbiego Williamsa i Jonathana Wilkesa. W jednej drużynie znajdą się celebryci, a naprzeciwko nich staną byli profesjonalni piłkarze. W tej drugiej drużynie znajdzie się Usain Bolt. W sieci można znaleźć krótkie nagranie, promujące nadchodzące wydarzenie w Manchesterze.

Jamajczyk nie raz zapowiadał, że po zakończeniu kariery lekkoatlety, chciałby podpisać kontrakt z piłkarskim klubem. Długo wydawało się, że dołączy do drużyny z Republiki Południowej Afryki - Mamelodi Sundowns. Ostatecznie do podpisania umowy nie doszło. Prywatnie Bolt jest kibicem Manchesteru United, ale nie ukrywa, że sympatyzuje również z Realem Madryt.

Kim jest Usain Bolt?

Usain Bolt to jamajski lekkoatleta, sprinter, trzykrotny mistrz olimpijski z Pekinu, Londynu oraz Rio de Janeiro, jedenastokrotny mistrz i dwukrotny wicemistrz świata. Rekordzista świata w sprincie na dystansie 100 i 200 m. Mierzy 195 cm wzrostu, waży około 94 kg. Bolt to również pięciokrotny (2008, 2009, 2011, 2012 i 2013) laureat plebiscytu na lekkoatletę roku – IAAF World Athlete of the Year. W Londynie poprawił o 0,06 s rekord olimpijski w biegu na 100 m na 9,63 s. Zwycięzca łącznej punktacji Diamentowej Ligi 2012 w biegu na 100 metrów.

Czytaj także:

Najszybszy człowiek świata kończy karierę. Usain Bolt w piękny sposób pożegnał się z fanami