Cristiano Ronaldo pokazał zdjęcie syna z siłowni. „Tato, chcę być taki jak ty!”

Cristiano Ronaldo i jego rodzina

Pond 120 mln osób obserwuje konto Cristiano Ronaldo na Instagramie. Tak ogromna liczba odbiorców sprawia, że wszystkie publikacje gwiazdy Realu Madryt rozchodzą się po sieci w błyskawicznym tempie i zbierają miliony polubień. Niektóre zdjęcia Portugalczyka są jednak wyjątkowo rozczulające. 33-latek od czasu do czasu pokazuje, jak wyglądają jego synowie, czy partnerka Georgina Rodriguez.

„Tato, chcę być taki jak ty!”

Tym razem Ronaldo postanowił pokazać zdjęcie z siłowni, gdzie przebywał ze swoim najstarszym synem. Chłopiec pozował do zdjęcia w stylu swojego taty, który wykonuje charakterystyczny gest po każdej zdobytej bramce. „Junior powiedział: Tato, chcę być taki jak ty! Co o tym myślicie” – napisał piłkarz do załączonej fotografii.

Widzicie podobieństwo? Jeszcze kilka lat, trochę wylanego potu na siłowni i nic nie powinno stanąć na przeszkodzie, by Cristiano Ronaldo Junior wyglądał tak, jak jego tata. Zachęcamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii. Oprócz najstarszego syna Ronaldo, można an nich zobaczyć, jak słynny piłkarz spędza czas z całą swoją rodziną.

