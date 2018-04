Internauci zachwyceni po przewrotce Ronaldo. Memy zalały internet

Do 62. minuty meczu pomiędzy Juventusem i Realem wszystko było jeszcze możliwe. Real prowadził wciąż tylko jedną bramką po trafieniu Ronaldo z trzeciej minuty, a obie drużyny grały odważnie, w szybkim tempie i tworzyły sobie groźne sytuacje w polu karnym rywali. Wtedy jednak do piłki wyskoczył on. Po akrobatycznym golu Cristiano Ronaldo strzelonym fantastyczną przewrotką, zawodnicy „Starej Damy” stracili nadzieję.

Chwilę po bramce Portugalczyka sfrustrowany Paolo Dybala zapracował na drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę. Przeciwnicy grający w dziesiątkę nie byli w stanie odpowiedzieć na rozpędzony Real i ostatecznie przegrali pierwszy ćwierćfinał tegorocznej Ligi Mistrzów 0:3 na własnym stadionie. Trzecią bramkę dołożył jeszcze obrońca z Madrytu – Marcelo. Choć jego go był również niebagatelnej urody, cały świat zapamięta na lata drugie trafienie Ronaldo. Internauci już uwiecznili wyczyn Portugalczyka na setkach memów. Najlepsze z nich zebraliśmy w naszej galerii dołączonej poniżej:

Galeria:

Memy po ćwierćfinale LM Juventus-Real i bajecznej przewrotce Ronaldo