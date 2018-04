Bayern źle zaczął, ale potem rozbił rywala. Poznaliśmy mistrza Niemiec

Piłkarze Bayernu Monachium przed starciem z Augsburgiem dobrze wiedzieli, że trzy punkty w tym spotkaniu dadzą im upragniony tytuł mistrzowski. Po ostatnim meczu z Sevillą w ramach Ligi Mistrzów, trener Jupp Heynckes dał odpocząć swoim kluczowym zawodnikom. Na ławce rezerwowych znaleźli się m.in. Robert Lewandowski, Thomas Mueller i Mats Hummels.

28. mistrzostwo Bayernu w historii

Mecz z Augsburgiem zaczął się jednak od straty bramki graczy z Monachium. W 18. minucie piłka odbiła się od Niklasa Suele i wpadła do siatki. Po kilkunastu minutach Bayern doprowadził do remisu, a na listę strzelców wpisał się Corentin Tolisso. Augsburg został szybko sprowadzony na ziemię i musiał gonić wynik. Bramki dla gości w tym spotkaniu zdobyli jeszcze James Rodriguez, Arjen Robben i Sandro Wagner. Mecz zakończył się zwycięstwem Bayernu 4:1 i kolejne mistrzostwo Niemiec stało się faktem. Bawarczycy zdobyli ten tytuł po raz 28. w historii. Do zakończenia rozgrywek Bundesligi w tym sezonie pozostało pięć spotkań.

